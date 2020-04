Crónica 19-04-2020

Pymes y Covid-19: ¿Cómo superar los coletazos de la pandemia y no morir en el intento?



La incertidumbre económica está supeditada a saber cuánto durará la crisis sanitaria. Mientras tanto, experto de Compite entregó algunas claves para mantener el capital de trabajo en el tiempo.



La pandemia del coronavirus está dejando cientos de miles de personas fallecidas y aisladas en todo el mundo, y en Chile. El mortal virus podría también tener consecuencias impensadas para la economía global, golpeando de paso al crecimiento del país y a miles de Pymes que son su motor.



De hecho, ya se han registrado más de 500 quiebras contabilizadas desde el estallido social, mientras el temor a que más empresas continúen desapareciendo sigue latente pese a los salvavidas financieros del gobierno.



Ante este escenario, un especialista de Compite –consultora en proveer apoyo especializado en gestión de medianas empresas de Latinoamérica - salió a calmar los ánimos con algunas recomendaciones que buscan fortalecer a la pequeña y mediana empresa una vez sea superada la pandemia.



Lo primero para el director de Compite, Andrés Alemany, es “estimar distintos escenarios para nuestra economía durante el transcurso de este 2020 y mientras dure la pandemia del coronavirus, ya que no sabemos cuánto durará”.



“Las entidades deben tener claro el panorama existente, ya que los expertos pronostican que la economía caerá entre 3% y 6 % durante el 2020 producto del Covid-19, y la recuperación de la actividad podría demorar entre seis meses y dos años. Es por eso que las Pymes tienen que tener en cuenta que su supervivencia o quiebra dependerá de la velocidad de reacción que se tenga en la crisis”, apuntó Alemany durante un Webinar ofrecido a su público objetivo.



“Me refiero a rapidez de reacción en cuanto a mantener nuestro capital de trabajo, el cual está compuesto por nuestros fondos, inventarios y la inversión en cuentas por cobrar. Si mantenemos nuestro capital de trabajo en el tiempo podremos salir adelante”, aseguró Alemany, quien es tutor senior de Compite.



Claves para no morir en el intento

Desde la multigremial de emprendedores de Chile han afirmado que se proyectan unas 100 mil Pymes en quiebras, lo cual significaría tener a un millón de personas sin empleo, calcularon desde Compite.



¿Cómo dar la pelea entonces? Andrés Alemany puso hincapié en lo fundamental que es “recortar costos y gastos prescindibles, controlar las ventas por cobrar, ofrecer descuentos por Pronto Pago, disminuir inventario mediante la venta de este y renegociar gastos con bancos y postergar impuestos”.



Por otro lado, es aconsejable “definir objetivos, plazos, designar responsables en cada área de la empresa y tener un control de las actividades de cada colaborador de la Pyme”, así como “tener presente que la caja de nuestra empresa es clave para sobrevivir en la crisis y proyectar su flujo”, precisó el también Máster en Ciencias de Gestión del Instituto Boston de Estados Unidos.



Al finalizar el Webinar, el director de Compite hizo un llamado a visualizar este momento como una oportunidad: “las empresas exitosas y robustas son las que superan las crisis, debemos tener la agilidad y el orden necesario para poder sortear la incertidumbre con éxito y no ser una de los cientos de miles de Pymes que están luchando por seguir con vida”, dijo.