Opinión 22-06-2017

¿Qué alternativas legales tengo si mi empresa entra en situación de insolvencia?

Si Ud. Es un empresario y tiene problemas de insolvencia o liquidez, primero que todo debe hacer un diagnóstico y reconocer la situación en la que se encuentra, determinar si su empresa es económicamente viable para conservar su unidad productiva, o bien si su proyecto empresarial ya no lo es, y liquidar sus activos para pagar a sus acreedores.

Una vez que efectúa este análisis tiene alternativas legales para ambos casos. Si su empresa puede seguir funcionado podrá establecer un acuerdo de Reorganización con sus acreedores en un plazo de 4 meses. Esta herramienta, incorpora una serie de incentivos, tanto para el deudor como para sus acreedores.

Ahora bien, si la empresa no es viable, puede utilizar el procedimiento de Liquidación, que tiene por finalidad llevar adelante el cierre formal de la empresa, lo que permite al deudor con una crisis patrimonial profunda, cumplir con sus acreedores, poniendo sus bienes a disposición para su venta ordenada y de esta forma rehabilitarse financieramente y reemprender una vez concluido este proceso.

Por otro lado, si su empresa tiene una facturación anual que no supera las 25 mil UF, se puede acoger a la ley de reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis y requerir un Asesor Económico de Insolvencia, quien realizará un estudio de sus antecedentes económicos, financieros y contables a efectos de proponer alternativas de reorganización o al cierre ordenado de la misma.

Lo importante en todos estos casos es el diagnóstico que Ud., como empresario, realice. En la Superintendencia esperamos que una empresa siempre pueda seguir funcionando y así salvar la fuente laboral de quienes en ella trabajan, además de la cadena de valor entre proveedor, empresa y cliente. Sin embargo, como esto no es posible en todos los casos, frente a esta situación la Ley entrega herramientas que nos interesa que Ud., como empresario, conozca y utilice, siendo nuestro rol velar por la efectividad y transparencia de estos procedimientos, a través de la fiscalización de los liquidadores, veedores y asesores económicos de insolvencia.