Crónica 05-04-2017

¿Qué beneficios tiene la escritura de una vivienda comprada con subsidio?

El documento marca el cierre del ciclo en la obtención de un subsidio habitacional, consolida la propiedad legal del inmueble y trae asociada otra serie de beneficios.



La entrega de la escritura es uno de los momentos más esperados por las familias que acceden a un subsidio para vivienda social, aseguró el Director de Serviu Maule. “Nosotros como ministerio siempre tenemos un momento muy importante, cuando terminamos la tarea, cuando entregamos las llaves. Pero para las familias, el momento más relevante es cuando a través de este documento, que es la escritura, se hacen propietarios, tienen la seguridad del dominio sobre su vivienda y eso establece una diferencia un hito y un momento histórico para las familias”, dijo Omar Gutiérrez.

El ser propietario legal de una vivienda aporta tranquilidad y estabilidad. El grupo familiar que vive “en lo propio” ya no tiene que preocuparse del arriendo o las mudanzas. La familia puede proyectares a largo plazo, utilizar su hogar para desarrollar pequeños emprendimientos y negocios por cuenta propia.

Con la escritura en mano pueden postular de forma individual o colectiva a proyectos de ampliación y mejoramiento que otorgan respuesta a las necesidades de mayor superficie y habitabilidad.

Ejemplo de ello es el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, a través del cual las familias propietarias de una vivienda social cuya tasación no supere las 650 UF, pueden postular a proyectos de mejoramiento en las terminaciones o en los entornos comunes, ampliación, acondicionamiento térmico e, incluso, la instalación de colectores solares para generar agua caliente.

En la región del Maule ya son más de 100 mil las obras ejecutadas con este apoyo financiero, lo que da cuenta del esfuerzo de dirigentes y la efectividad de las políticas habitacionales en generar equidad y mejores condiciones de vida a las familias que por sus limitados ingresos no pueden intervenir sus viviendas.