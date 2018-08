Opinión 26-08-2018

¿Qué calidad de sociedad estamos viviendo?

Complicada pregunta y muy difícil de responder. Depende mucho de los logros alcanzados, de los grados de libertad, de justicia alcanzada, solidaridad entre nosotros y el respeto a las dignidades, igualdad de oportunidades y sistemas democráticos que aseguren todo lo anterior.

Estamos viviendo cuando la tecnología nos brinda comodidades, instrumentos de trabajos, explotación de recursos renovables y no renovables, de comunicaciones insospechadas en relación a la simultaneidad, inmediatez y acceso a conocimientos, los avances de la medicina nos curan de muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables o no tratables y los nuevos medios de transportes nos llevan donde queramos.

Sin embargo, estos grandes avances ¿Nos hace mejores personas? ¿Más solidarias? ¿Hemos dejado la ambición, la corrupción, los recelos, las persecuciones, las oligarquías, la explotación del hombre por el hombre, las torturas, las guerras, el acoso y negocio sexual, las drogas, los grandes robos de las elites financieras, la discriminación racial y segregación social, la violencia intrafamiliar, la pedofilia y violaciones sexuales, los rompimientos matrimoniales y de parejas, homofobia, xenofobia, delincuencia generalizada, depredación del medio ambiente, la soledad, etc.

Definitivamente ¡No!

Don Claudio Naranjo, psiquiatra chileno nos dice:

“Todos somos víctimas de una sociedad enferma. Yo creo…estoy de acuerdo con la visión freudiana de que la civilización es la respuesta a una situación traumática del mundo, una respuesta a una época, a una época en que hubo una gran escasez y entonces tuvieron los líderes masculinos que volverse predadores, volverse conquistadores.

Pero ya está el mundo diez veces conquistado, no hay más que conquistar y seguimos siendo conquistadores.

La actitud conquistadora es una actitud bandida, es una actitud canalla. A mi me parece que lo que llamamos el mundo civilizado es un mundo inmoral, muy malvado. No quiere al otro, no tiene sentido del bien común.

Es como si estuviera sufriendo todavía imaginariamente que se va a acabar la comida, que se va a acabar el territorio, hay que defenderse rápidamente tomando todo lo que se pueda”.

Y estas dramáticas situaciones de inseguridades en las clases dominantes políticas y económicas es lo que nos explica Aldous Huxley (958), escritor y filósofo, las nuevas formas de dictaduras que ya están presente en nuestro devenir como sociedades:

“Bueno, creo que, este tipo de dictaduras del futuro va a ser muy diferente a las dictaduras que nos han sido familiares en el futuro inmediato. Quiero decir, toma otro libro profetizando el futuro, un libro muy destacable “1984” de George Orwell…pero este libro fue escrito en el esplendor del régimen de Stalin y justo después del régimen de Hitler y allí se produjo una dictadura usando enteramente los métodos del terror, los métodos de la violencia física.

Ahora, lo que creo que va a suceder en el futuro es que los dictadores encontrarán que podrán hacer todo esto con bayonetas excepto sentarse en ellas.

Pero si quiere preservar tu poder indefinidamente tendrán que obtenerlo en consentimiento de los dominados y eso se hará, en parte, con drogas como predije en “Un Mundo Feliz”, en parte por nuevas técnicas de propaganda. Lo harán evitando el lado racional y apelando su subconsciente y sus emociones más profundas y su fisiología incluso.

Y entonces, de hecho, les hará amar su esclavitud, creo que eso es peligroso, que la gente puede ser feliz, en algunas maneras bajo el nuevo régimen.

Y serán felices en situaciones donde no deberían ser”.

Porque el miedo a los cambios, a perder lo que se tiene, viene manipulado desde arriba. Este tipo de miedo, el que paraliza, el que nos hace retraernos y nos impide reaccionar para superar sus causas, es el que puede ser manipulado para dominar a otros más débiles socialmente. A nivel colectivo, los poderes fácticos que gobiernan nuestra sociedad utilizan el miedo para someter a los individuos y mantenerlos en un estado de bloqueo que limite su acción y sus criterios. Ese miedo colectivo nos mueve a actuar de manera condicionada o a aceptar situaciones impuestas por temor a rechazarlas y quien lo haya hecho, consiguió la perpetuación de la desigualdad, la injusticia y la falta de solidaridad ante el temor mezquino de que, si actuamos, las cosas podrían empeorar para nosotros.

La gente en general ha ido perdiendo el poder de decisión, se siente menos representada y lleva una vida precaria de valores y con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de rabia, miedo, escapismo (vicios) y pérdida de confianza. Ya no confía en los mismos hechos y realidades actuales, y se inicia la corrupción, violencia y caos.

Y la sociedad se inclina hacia los populismos, pero en realidad no es más que descrédito de las instituciones en las cuales no encuentra respuesta. Nadie confía en nadie. “Si nadie hace nada por mí, por qué he de hacer algo por los demás, vivo mi metro cuadrado”

Y ante un clima de corrupción e impunidades, comienza los deseos de clase. La clase media mira la riqueza de la clase alta y quiere ser materialmente como ella, situación que, por la desigualdad de riqueza existente, jamás la alcanzará y si se empobrece, mira hacia la clase baja y hace alianza con ella para llegar a ser lo que antes tenía y comienzan los populismos, inorgánicos, sin proyectos válidos, solo para alcanzar un bienestar material pero no de calidad de vida valórica ni humanista. Y si logra reposicionarse como clase media, sólo se queda mirando el espejismo que le presenta la clase alta.

Entonces debieran presentarse siguientes desafíos, tanto de la clase política responsable como en la sociedad misma, en orden a enfrentar el deterioro económico y social, promover reformas legales y constitucionales que nos anclan a un pasado dictatorial, en el sentido de fortalecer derechos y deberes ciudadanos, los Derechos Humanos y lucha contra la impunidad, enfrentar el flagelo de la corrupción, que afecta tanto a la democracia como a la sociedad misma, el goce efectivo de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de aquellas comunidades que históricamente han sido discriminados y desposeídos de sus posesiones y derechos.

Es importante también lo espiritual y los valores éticos y morales de una sociedad que deben ser resguardado como una estructura fundamental en su funcionamiento, como el ser buenas personas, la defensa de la familia, de la vida, dignidad y respeto de todas las personas, cualquiera sea su raza, orientación sexual, religión o manifestación, tolerancia y libertad de pensamientos y acciones. la solidaridad, el sentido de la justicia, prevención y castigo de la violencia intrafamiliar, pederastia y pedofilia, derechos de la mujer y niños, protección de la ancianidad, etc.

¿Seremos capaces de responder a estos desafíos?



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista