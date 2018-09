Opinión 28-09-2018

¿Qué conlleva la Ley de Presupuesto año 2019?

Este martes, en cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer la Ley de Presupuesto 2019, que busca concentrar el esfuerzo del Gobierno y el Estado de Chile en lo que realmente son las prioridades de la gente: Seguridad ciudadana, creación de buenos empleos, mejores salarios, salud y educación de calidad.



Y, ¿por qué se preguntarán? Esto es porque queremos apuntar a un nuevo y mejor trato con la clase media, que sabemos que está desprotegida, entonces queremos entregarles mejores oportunidades de progreso y la implementación de la Red Clase Media Protegida, para apoyar a estos sectores ante los impedimentos de la vida, como pueden ser la pérdida del empleo, una grave enfermedad, los altos costos de la educación superior para sus hijos, algún acto de delincuencia o, una tercera edad vulnerable y extendida.



También, queremos mayor igualdad de derechos y dignidades para las mujeres. Y, con esto, una mejor armonía entre el mundo laboral y la familia. Tema muy sensible para quienes son madres y deben dejar a sus hijos para poder trabajar y sustentar su familia, como también poder desarrollarse en cada una de sus profesiones u oficios. Además, con esta Ley queremos recuperar la salud de las cuentas públicas, bajando el déficit fiscal y congelando el crecimiento de la deuda pública (como porcentaje de nuestro PIB).



En cuanto a la seguridad, nos concentraremos en la modernización de Carabineros, en el aumento de la dotación y presencia policial en los barrios de Chile, incorporando también tecnología de punta y fortaleciendo las labores de inteligencia. En infancia, seguiremos poniendo a los niños primero en la fila y, con el presupuesto apuntamos a reemplazar el fracasado Sename por dos nuevos y modernos servicios públicos, que estarán encargados de proteger la infancia vulnerable y rehabilitar a los jóvenes infractores de la ley.



En salud privilegiaremos la reducción de las listas de espera, la rebaja en el precio de los medicamentos, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, incluyendo un moderno Hospital Digital, una mayor capacidad resolutiva en nuestra atención primaria, el incremento de los médicos especialistas y el avance hacia una nueva cultura, una cultura de vida sana, fortaleciendo el Programa Elige Vivir Sano. En cuanto a educación se refiere, nos concentraremos en en mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles, fortaleciendo la educación temprana, completando los 360 Liceos Bicentenarios de Excelencia, modernizando la educación técnico profesional y haciendo una profunda reforma a nuestro sistema de capacitación. Aquí no sólo ampliaremos la cobertura hacia las PYMES, sino que mejoraremos su impacto para incrementar los salarios y la productividad de nuestros trabajadores.



En crecimiento, empleo y salarios reforzaremos la necesidad de crear más y mejores empleos, de mejorar los salarios, de incentivar la innovación y el emprendimiento y, preparar a nuestra sociedad para incorporarnos a lo que es la nueva Sociedad del Conocimiento y la Información y también a la Cuarta Revolución Tecnológica. Para nuestros adultos mayores pondremos énfasis en mejorar las pensiones, en la creación de un seguro para adultos mayores no valentes, y garantizando un mejor acceso a la salud y al trabajo, promoviendo así una mayor y mejor incorporación de nuestros adultos mayores a nuestra sociedad. Porque de esto se trata gobernar, todos somos personas, todos tenemos derechos.



Y, acá quiero hacer énfasis, en lo que hace relación a las regiones: El Gobierno se concentrará en aumentar los recursos, transferirá mayores atribuciones y poderes, pero también exigirá mejores niveles de gestión, mayor transparencia y mejor participación ciudadana. Así, se quiere permitir el desarrollo de todas las potencialidades de nuestras regiones y comunas, y avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades.



Este Presupuesto es de US$73.470 millones, representando un aumento del 3,2% respecto al 2018 y, revela una reducción del déficit fiscal consistente con lo que el Gobierno ha comprometido.



En conclusión, sin duda este presupuesto presentado por nuestro Presidente Sebastián Piñera, se encuentra enfocado en solucionar los reales problemas de la ciudadanía, está orientado y en coherencia con el sentir ciudadano, ya que es esta la forma de construir y hacer crecer nuestro país, logrando en los próximos años pasar a ser un país desarrollado, en el cual nadie se quede relegado, así Chile lo Hacemos Todos.



(Jorge Guzmán Zepeda, seremi de Gobierno de la región del Maule)