Crónica 28-06-2019

Que el viento no se lleve tu techo: consejos para tener un invierno seguro

• A los típicos eventos climáticos que estábamos acostumbrados recibir durante estos meses, ahora hay que sumarles fuertes vientos e, incluso, tornados como el que pasó por Los Ángeles hace algunas semanas atrás.

Es común que durante los meses más fríos del año muchas ciudades de Chile sufran los estragos del agua y del viento, debido a que no están preparadas para recibir fuertes temporales. Para que esto no se replique en nuestros hogares es importante implementar algunos consejos que harán del invierno una época mucho más amigable.

“Para pasar un buen invierno, es importante que los techos de nuestras casas reciban una buena mantención todos los años. Para estos efectos, debemos fijarnos en ciertos puntos importantes como el material del que están hechos, ya que de esto dependerá cuáles herramientas usaremos para reparar algún daño”, comenta Cristián Herceg, de la gerencia de materiales de construcción y obra gruesa de Sodimac.

De acuerdo con el ejecutivo, es importante que, en esta época previa al invierno, los dueños de casa se preocupen de hacer una buena mantención a todo el exterior de las viviendas, especialmente en el techo, pero sin olvidar a los desagües, los muros exteriores y árboles grandes y viejos, que se pueden caer por causa de un viento fuerte.

Pero si de techos se trata, el experto de Sodimac recomienda tres puntos importantes para hacer una buena mantención y prevenir desastres mayores a causa de las lluvias:

Verificar el estado del techo

o Revisar las tejas, que no estén en mal estado o desprendidas.

o Fijarse en las hojas y basura acumulada, antenas, equipos de calefacción y todo lo que esté fijado al techo. Cuando hay un viento fuerte, estas cosas se pueden convertir en proyectiles muy peligrosos o, bien, caer encima del techo y causar un daño mayor. Es relevante verificar que estén bien sellados en la unión con la techumbre.

o Revisar sellos en ductos de pasada y chimenea.

o Podar árboles que puedan quedar colgando sobre el techo y que botan hojas y ramas que pueden obstruir las canaletas, aleros y cumbreras.

o Verificar que aleros y cumbreras tengan las ventilaciones sin obstrucciones.



Reparaciones

o Después de revisar todos los detalles anteriores, es importante hacer las reparaciones pertinentes: reemplazar las tejas que se hayan volado en la temporada pasada, que se hayan dañado o estén en mal estado, reparar goteras, etc.

o Para las reparaciones, se debe preparar la zona de intervención, con una placa o base para distribuir el peso y poder trabajar sin riesgo sobre él.