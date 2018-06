Opinión 03-06-2018

¿Qué entendemos por inclusión?

La sociedad está conformada por personas diferentes, las cuales poseen iguales derechos, sin embargo, la posibilidad que estos se respeten, radica en las oportunidades que se otorgan a cada uno.

Las personas, como seres humanos, comparten una serie de características que los hacen semejantes, solo por el hecho de serlo, aunque también, poseen algunas cualidades que los diferencian del resto, otorgándoles la característica de ser únicos e irrepetibles. Esto es lo que se denomina diversidad.

Pues bien, aunque lo plateado anteriormente parece bastante lógico, cuando hablamos de inclusión ¿la entendemos en su sentido más amplio?

La inclusión constituye una idea transversal que debe estar presente, en todos los ámbitos de la vida, por tanto, el referente básico de la inclusión es el aspecto social, la participación en la sociedad y sus instituciones, en las distintas comunidades locales, familiares, donde se enfatiza la equidad por encima de la diferencia, la cual se considera como el punto de partida inherente a todas las personas.

La inclusión habla del derecho y la obligación social de entre todos construir comunidades que permitan y valoren la diferencia, por tanto, en el ámbito de la educación superior no debería ser distinto, pues necesitamos de manera urgente proveer acceso a todos aquellos estudiantes que no tienen representación o más bien, son sub representados, con el objetivo claro de superar las barreras que limitan la presencia, la participación y el logro de todos (UNESCO, 2017).

La inclusión, en tanto presume una nueva ética, nuevos valores basados en la igualdad de oportunidades, supone un enriquecimiento cultural y educativo del cual todos formamos parte.



(Teresa Núñez, Programa de Apoyos y Recursos para la Inclusión del Centro de Apoyo al Aprendizaje de la UCM)