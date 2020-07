Opinión 21-07-2020

¿Qué es algo normal?



Cuando hablamos de algo normal, nos da un margen muy amplio para conceptualizar y ubicar una acción o conducta en el marco de este concepto, para la Real Academia de la Lengua Española tiene varias acepciones, pero la que usaré para poder responder la pregunta que encabeza la presente columna, diremos que normal significa lo siguiente: “Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano”.

Cuando el 18 de octubre del año 2019 se dio inicio a un movimiento social cuyos fundamentos fueron un sinnúmero de demandas sociales, justificadas bajo mi punto de vista, como el de muchos chilenos, no así la violencia y delincuencia que acompañó deliberadamente estas demandas, para muchos cambió la vida y la forma de llevar la rutina en el día a día. Luego a ello y desde el mes de marzo de este año nos vimos enfrentado a la peor pandemia de los últimos 100 años y en donde ninguno de nosotros habíamos sido testigos y que aún continúa afectando a todos los chilenos.

Con estos dos sucesos importantes, que nos han golpeado firmemente en nuestras vidas hoy nos preguntamos si algún día volveremos a la normalidad, pero en realidad ¿Qué es lo normal?

Pues bien, esa normalidad que conocemos al parecer no era tal, ajustándonos al concepto entregado por la Real Academia de la Lengua Española, cuando hablamos de esa cosa, que por su naturaleza se ajusta a normas fijadas de antemano, no creo que como personas queramos volver a ver a nuestros abuelos y muchas personas de la tercera edad en la forma precaria que vivían y que esta pandemia dejó al descubierto. Así también, no creo que se haya fijado de antemano, a través de una norma, que debe existir gente en situación de calle o personas vulnerables, en esa condición y que no tengan acceso a vivir con dignidad.

Cuando seguimos hablando de normalidad, esta pandemia ha dejado expuestas realidades que para todos nosotros eran normales, porque no nos dábamos cuenta, no lo queríamos ver o simplemente al verlo, no nos preocupaba porque vivíamos en una burbuja egoísta e impersonal. Como Carabinero en muchas oportunidades advertimos estas cosas, estrechamos una, dos o muchas manos, para poder entregar apoyo, algo material o simplemente una palabra de apoyo a quien más lo necesitaba, a un niño huérfano en situación de riesgo, un abuelo en situación de calle abandonado por su familia, familias enteras vulnerables, sin alimentación, escasa educación y sin acceso a salud, necesidades básicas de cualquier ser humano. Pero esto era normal y las normas fijadas de antemano para que estas condiciones fuesen así, eran las que como sociedad escribimos al cerrar nuestros ojos, mirar a un costado y pensar solamente en el propio beneficio.





Esta crisis social vivida desde octubre del año 2019 y acrecentada con la pandemia, nos muestra la punta del iceberg de los problemas sociales que afectan a muchos compatriotas y que como Carabinero lo veo día a día con tristeza; es un problema complejo y, su solución es de gran aliento, que compromete al estado, al gobierno, a los políticos, de todos los sectores, empresarios y colaboradores y, a todos quienes conformamos Chile.

Como Carabinero, pensamos y actuamos a diario, convencidos de que nuestra labor debe llegar a cada compatriota, para que con nuestro aporte en prevención, seguridad y cada uno de los siete roles de Carabineros, complementen las acciones del resto de los actores con responsabilidad social en esta materia, para que vivir dignamente sea normal, para que ningún niño jamás sienta frio ni hambre y su felicidad sea normal, para que nuestros “viejos” vivan sus años dorados de forma normal, es decir dignamente, rodeado de amor y felices, y en donde no añoremos volver a la normalidad que existía antes estos dos episodios que nombré, sino que tengamos la capacidad de crear una normalidad, de sanidad, amor, oportunidades y solidaridad.





(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)