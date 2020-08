Crónica 20-08-2020

¿Qué es el 5G y cómo afectará su llegada a Chile?

El despliegue de esta tecnología requerirá una actualización de los equipos para notar las diferencias con 4G. “No todos los smartphones están habilitados para el uso de 5G”, explica el académico USS, Mauricio Sepúlveda.



El 5G ya está llegando a Chile para quedarse. Luego de que se anunciaran las bases para la licitación, se espera que a mediados de 2021 esta tecnología ya podría estar desplegada la tecnología en distintos puntos del país.



Pero ¿para qué servirá? ¿Cómo podremos usarla? “Como su nombre lo indica, esta es una red de quinta generación que permitirá que se alcancen velocidades hasta 20 veces mayores que la alcanzada con 4G”, explica Mauricio Sepúlveda, académico de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián.



“El 5G ofrecerá un mayor ancho de banda, ya que soportará una mayor capacidad de datos a alta velocidad, debido a que utiliza radiofrecuencias que la red 4G no alcanza”, describe. Asimismo, logrará potenciar todo dispositivo móvil, por ejemplo, Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT), vehículos autónomos, wearables, maquinarias en la minería, entre otras.



Siendo así, el primer gran cambio que veremos los residentes en Chile será el mejoramiento de la banda ancha móvil. “Esto implica que aparecerán planes para teléfonos móviles con mayor capacidad para subir y bajar datos por segundo, lo que se traducirá en mayor velocidad. Por ejemplo, en pocos minutos se podrá descargar una película HD en el celular, se podrá transmitir en streaming en formato 4K o manipular una máquina en tiempo real”, cuenta Sepúlveda.



Pero como los cambios no son mágicos, este paso requerirá también una actualización de los hardwares de los usuarios. “No todos los smartphones están habilitados para el uso de 5G, sino solo los más modernos como la línea Galaxy S20 de Samsung o la línea P40 de Huawei, que son las gamas más altas y, por ende, más caras; pero ya estos fabricantes están anunciando la incorporación de 5G en la gama media, que es más económica”, dice el académico. Por su parte, Apple aún no lo incorpora.





Internet de las Cosas en todo su esplendor



El sueño de ver máquinas funcionando “solas” puede ser posible con la llegada del 5G, ya que podrán “conversar” entre ellas. De eso se trata el Internet de las Cosas (IoT) y, tal como explica el experto de la USS, estas comunicaciones serán ultra confiables:



• Habrá una muy baja latencia, es decir, muy bajo tiempo para que la señal vaya a otro dispositivo, pasando a solo 2 milisegundos (ms), versus los 40 ms que ofrece el 4G.

• El 5G posee muy alta disponibilidad, lo que quiere decir que es más difícil que se pierda la conexión o que se caiga.

• Permite un número masivo de conexiones de IoT de bajo costo (100 veces más) y con dispositivos que permiten baterías de muy larga duración.

• Mucho mejor geolocalicación, pasando de los 50 metros que ofrece el 4G a menos de 1 metro con 5G.

• Y amplia cobertura, tanto rural como urbana, aún dentro de los edificios.