Opinión 23-09-2018

¿Qué es el Proyecto de Ley Aula Segura?

Hace algún tiempo, hemos visto que se han registrado distintos hechos de violencia en liceos de nuestro país. Y, éstos no son simples actos de indisciplina o solo desórdenes, van más allá y es ahí donde el gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, quiere poner su sello y poner punto final a este problema. Acá vemos como graves actos de violencia contra profesores y funcionarios son incompatibles y, seré tajante: Esto no es viable ni con las más elementales normas de convivencia al interior de una comunidad escolar.

Como contexto, les comento que hoy nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con las herramientas adecuadas para poner fin a estos hechos de violencia. Esto quiere decir que, si un alumno agregue físicamente a un profesor, éste podrá estar hasta por un mes dentro de la comunidad educativa, mientras dura el procedimiento de expulsión al agresor. Dado lo anterior, se ha presentado un proyecto de ley que fortalezca las facultades de los directores de los establecimientos públicos y particulares subvencionados. De esta forma, se incorporaría un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.

En el caso que se decida la expulsión o cancelación de matrícula cuando se incurra en casos de violencia grave, que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, el director tendrá que comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y su apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días. Con esto buscamos garantizar el derecho a la educación del alumno sancionado, porque considera un proceso de reubicación en otro establecimiento educacional. Y, como tampoco se quiere dejar al alumno sin ayuda en este proceso, el Ministerio de Educación dispondrá de un programa de apoyo psicosocial para el expulsado.

Es muy importante mencionar que este nuevo proyecto de ley da la posibilidad de expulsar o cancelar la matrícula de forma inmediata, en contraste con los 25 días promedio que dura el actual procedimiento. Además, las causales de expulsión que se contemplarán son: Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas o artefactos explosivos, como bombas molotov, entre otras; agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

Es importante hacer presente, que en el Maule, no existen casos de gravedad como los que se han presentado en las últimas semanas en la región Metropolitana, pero es responsabilidad de todos, cuidar y proteger a nuestra comunidad escolar, garantizar a estudiantes, profesores y educadores el derecho a una educación segura y libre de violencia.

Quiero hacer hincapié: No debemos ni podemos seguir tolerando que algunos colegios y liceos sean rehenes de grupúsculos radicales. No toleraremos que el prestigio de la educación pública, bien ganado a lo largo del tiempo, sea dañado por algunos jóvenes irresponsables.



(Jorge Guzmán Zepeda, seremi de Gobierno de la región del Maule)