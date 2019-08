Opinión 25-08-2019

¿Qué es la Aporofobia?

Si Ud. cree que el lenguaje es estático, está equivocado. El Lenguaje se adapta a los tiempos y a sus usos, dado que, el hablar es comunicarse con otros, por tanto tiene una función social y responde a necesidades de los seres humanos para tener éstos, una vida más confortable, una mejor comprensión y……….con un mínimo de esfuerzo, por lo tanto el lenguaje es “ dinámico” y con rasgos creativos ( por ej. la palabra chilena “ pololear” que reemplaza a simpatizar u otra voz).

Por todo lo anterior, así como mueren algunas palabras ( por ej. cogoteo, alcahuete, pedigüeño, pudientes…….) nacen otras, llamadas por los peritos o estudiosos del idioma “ neologismos” que son expresiones que sirven para nombrar un nuevo concepto, que surgen debido a una nueva realidad.

Hoy analizaremos un nuevo término que, apareció solo dos años atrás ( 2017). Estamos hablando de “ APOROFOBIA” Término ya acogido por la Real Academia de la Lengua. Pero antes, debemos aclarar que dicha palabra < no> pertenece al llamado “ lenguaje inclusivo” ese lenguaje que, felizmente no fue aceptado por dicha Academia y que fue tratado de introducirlo por aquellos grupos que luchan por la “ igualdad de género en todo sentido” ( ellos por ej. dicen: a todas y a todes que en verdad es una barbaridad).

La nueva expresión de Aporofobia, la conocimos a través de una charla que nos llegó por la web, dada por el licenciado en medicina, master en escritura y narración creativa, el español Juan Carlos Hervés.

Se nos dice que toda expresión tiene un trasfondo que esta vez es social. Veamos de inmediato el porqué .Algunos países, no en todos, existe un tanto de rechazo al extranjero, pero a determinados migrantes y….a otros no: Los países hacen alarde del número de turistas que llegan durante el año, que a veces van a la baja o al alza, informando también el gasto que han hecho que, los que van a la mejoría de la economía del país.

¿ Pero, qué pasa con los netamente migrantes que llegan sin dinero para gastar? En el caso chileno, recibimos migrantes ( no turistas) de países limítrofes o centro americanos, los que llegan en busca de trabajo, alimentación o salud.

En norte américa son derechamente rechazados, más hoy que ayer, por el gobierno del Presidente Trump y la excusa principal es que “ llegan a quitarle el trabajo a sus connacionales. Pero, veamos el reverso de la medalla. ¿ son rechazados jeques árabes, empresarios o turistas japoneses, chinos, etc? Son : bienvenidos. A éstos, no se le mira el color de la piel o rasgos faciales.

La realidad inobjetable es que a los norteamericanos, les moletan los pobres y también los de piel oscura que han obtenido la ciudadanía de ese país.

Hervás se pregunta en seguida ¿ qué tiene el pobre para que tenga tanto rechazo en todos los países del mundo?. Sabemos que la pobreza produce rechazo porque se “ invisibiliza” y al ser humano solo le agrada estar solo con aquellos que le son iguales en todo sentido. Por tanto se rechazan a aquellos que NO son como nosotros y nace hacia ellos una fobia que se denomina XENOFOBIA. En el fondo los seres humanos somos todos “ animales reciprocadores” o sea, todos solo estamos dispuestos a dar con tal de recibir algo a la vez .

Por lo mismo nos dice el expositor, la raíz de nuestra sociedad es el “contractualismo” que como sabemos es una corriente moderna filosífica-política y del derecho y que dice que el origen de la sociedad y del estado son producto de un contrato original entre los seres humanos, por el cual se acepta la limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social.

Por eso la nueva palabra APOROFOBIA que proviene del griego “ Aporos” significa “ pobre” y nos sirve para designar a aquellos migrantes o connacionales que carecen de medios económicos, de riqueza. Si le agregamos la palabra fobia, sirve para designar a todos aquellos que desgraciadamente, la sociedad rechaza.

Pensamos que el único medio a nuestro alcance, está en la educación para cambiar la mentalidad de las personas al respecto, para cambiar sus tendencias y predisposiciones. Como es de suponer y con eso concluyo la llamada APOROFOBIA va en contra de la dignidad humana, incluso de la democracia que debe ser “ inclusiva” en el aspecto social y no excluyente con aquellos cuyo único pecado es el de ser Pobres. Claro está que existen algunos que poseen riquezas pero, son POBRES de espíritu……¿ Conoce Ud. alguno? Están en todas partes………



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista