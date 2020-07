Opinión 26-07-2020

Que es la felicidad ¿es la quimera de hoy?



Partiremos argumentando que la premisa es un sueño o ilusión, producto de la imaginación que se persigue, a sabiendas que, es imposible su concreción.

Por eso la Felicidad que hoy todos anhelamos y de acuerdo a la definición de la Real Ac. De la Lengua,” la Felicidad “es un estado de grata satisfacción espiritual y física.

En resumen ser Feliz significa auto realizarse, alcanzar las metas propias de su ser humano.

Por razones de espacio y tiempo, no nos referiremos a notables filósofos como Nietze quien piensa que el vivir plácidamente y sin ninguna preocupación, es el deseo propio de las personas “mediocres”. Ortega y Gasset agrega que la felicidad se configura cuando coinciden la “vida proyectada y la vida afectiva, es decir cuando confluyen lo que deseamos con lo que somos en realidad.

Para Slovoj, la felicidad es un asunto de opinión y no un asunto de verdad ¿Será cierto pensamos nosotros, la afirmación que en el ser humano reina la insatisfacción, porque en realidad no se sabe “ lo que se desea”. Pensamos que la pregunta por la felicidad no requiere una respuesta meramente conceptual.

Julián Alb Sabattini, al respecto expresa dice que la complejidad del problema esconde el concepto, quizás más de algún rasgo básico siempre accede en manos del azar, del destino, de la suerte, fortuna o simplemente de la “ aventura” o “ azar” Por ello recomienda Julián Marias remediar en los posible ciertas ausencias”.

Supongamos que la felicidad, se puede atribuir a la suerte, fortuna, beatitud, pero, en realidades contrarias, infelicidad, desgracia, mala suerte, entre otras. El autor dice, lo malo deriva de lo bueno, por eso se parte de la felicidad como tal y luego de lo contrario.

Lo que se intenta con la lingüística es saber si la felicidad es un verbo o un adjetivo y lo claro es muy difícil saberlo, pero, nos ayudará a responder a entender que se entiende por ella. Por ej- si partimos de que no es un verbo, sería como expresar la felicidad y si es un adjetivo, hay varios términos que enumerar tales como afortunado, próspero, entre otros.

Todo lo que se hace, uno lo realiza con el propósito voluntario de aumentar la felicidad. Las cosas que busca y quiere el Hombre tiene un trasfondo que es su felicidad.

Conocer la felicidad como es actualmente , es muy complejo y se puede confundir con realidades superficiales. Hoy nadie olvida que la felicidad está en la vida y no es exagerado imaginar que la felicidad sea sobrenatural, y esté fuera de nuestro alcance.

¿ Qué nos pasó?. ¿Qué le sucedió al mundo, a la sociedad, a la familia. Antes la felicidad de cada uno, era de carácter personal, individual, particular, conectada a cada uno de nosotros-no era particular de nadie.

Hoy, la felicidad es una aventura interior. Lo que nos pasa, es que ya hoy no existe una felicidad colectiva. No es para todos. En el fondo en la sociedad actual nadie es feliz. Vivimos enclaustrados, con temor, nadie sabe lo que nos puede ocurrir el día de mañana. Vivimos en una continua incertidumbre y eso No es felicidad.





René Recabarren Castillo

Profesor normalista