Opinión 29-06-2019

¿Qué hablamos cuando hablamos?

¿Cuántas veces ha utilizado u oído la palabra “paletó” este invierno? De los 91.030 habitantes de nuestra ciudad que se indican en el Censo de 2015, seguro que son los menos quienes la usan, a pesar de que el grupo etario más numeroso es el de los 45 a 64 años, por lo que esta añosa palabra que deriva del francés se irá diluyendo poco a poco hasta quedar en el recuerdo, como ha ocurrido con muchas otras que, a más de alguien, avergüenza utilizar para no dar cuenta de estar out. Este intercambio cultural ha ocurrido desde que el humano desarrolló el lenguaje, hace cerca de 50.000 años, sin embargo la instantaneidad de la comunicación y la sofisticación de la tecnología comunicacional ha hecho que no notemos cómo estamos hablando, pues lo que buscamos es comunicarnos y, aparentemente, eso lo logramos. En cuanto al “hablamiento” chileno, muchos análisis sobre la particular forma de construir nuestra lengua nos hace repetir que somos los peores hablados de Latinoamérica; lo anterior –creo- es una interpretación dado que, en estricto rigor, nadie habla un perfecto castellano. Los americanos fuimos desarrollando una lengua criolla, por tanto en nuestro caso, lo que hablamos es chileno. Lleno de alegorías, comparaciones, hipérboles y varios etcéteras, dentro del chileno hay nortino, central, sureño, insular, campesino, urbano, flaite, cuico y otros tantos etcéteras. Pero nadie puede evitar reconocer que en pocas épocas habíamos recibido tanta influencia de otros lares como esta era, en que la comunicación instantánea y la posibilidad de asomarse en tiempo real a otras culturas, nos devela la necesidad de tener una segunda lengua, sea ésta inglés, chino mandarín o francés, la cosa es poderse comunicar con otras personas. Pero… y cómo andamos por casa? Es preocupante la incapacidad de nuestros jóvenes (y de algunos no tan jóvenes) de manejar la lengua materna, de entender lo escrito en un lenguaje formal, de redactar de un modo claro, adecuado y comprensible (olvidémonos por el momento de la elegancia y la belleza de la expresión) un texto sencillo. Pero nos estamos volviendo bilingües en otro sentido, en una forma solapada y subterránea, sin quererlo e incluso sin tener plena conciencia de ello. Cuanto nos rodea es influencia de otras tierras… las Tablet, el smartv, y el internet, compramos zapatos outdoor (vocablo compuesto de origen inglés), usamos parka (palabra de origen aleutiano), el sushi lo comemos con soya (ambas palabras japonesas), completos con Ketchup (palabra malaya) y el nunca bien ponderado beefsteak, chilenizado como bife o bistoco.

Pero no solo es la evidencia de la influencia de otras lenguas y sus expresiones foráneas sino como hemos caído en el desuso de palabras criollas, despreciadas por evidenciar un pasado pueblerino o campechano. Y ahí es donde agradezco a un navegante de la web que dio pie para esta reflexión, diciendo que un pánfilo había destruido una señalética de Tránsito. En una sola frase la unión de dos tiempos. Señalética es una palabra muy nueva que se refiere al estudio de las señalizaciones, en tanto pánfilo es una palabra compuesta, proveniente del griego, “al que todo le gusta”, significado distante al de tonto o pavo, para el que fue usada tantas veces. De ahí en más se me vinieron las palabras que están escondidas, subyaciendo bajo un manto de actualización y mundanidad que se nos escapa de las manos. Chijetear, zalagarda, chaleca, majamama (palabra chilena), cheuto, aniñado, cornete, catear, chalailúo, enagua, guerguero, ñurdo, chuico(a), campear, cabecera y las que más me gustan: recaudo, palabra que se usa para denominar el concho de un caldo, constituido por arroz, fideos o chuchocas y ahuinarse, sinónimo de arreglarse, emperifollarse. Durante años le he seguido la pista a estas palabras utilizadas en la zona rural de la provincia de Linares y he llegado a la conclusión que sólo en esta porción del Maule Sur, toma esos significados. Y no solo palabras sino expresiones, criollas por demás, “échate el pollo”, “chancho de mano”, “andar a catimba” (a pie), “higos (o duraznos o ciruelas) humildes” (fruta extremadamente madura y seca) que han mutado o definitivamente fueron olvidadas en el tráfago de la modernidad y la moda.

Quizás con la boga de la revalorización de lo costumbrista, volvamos a disfrutar de una cazuela con un recaudo de soplillo.





(María de la Luz Reyes Parada)