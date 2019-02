Editorial 12-02-2019

¿Qué hacer en vacaciones cuando no se va a salir de casa?

No todos los niños tienen la posibilidad de ir a la playa, de campamento u a otro destino en las vacaciones de verano. Por eso, preparar rutinas entretenidas que los mantengan ocupados y entretenidos son parte de las propuestas que entregan profesionales en esta materia.

No todos en vacaciones pueden salir de casa. Ya sea porque los padres continúan trabajando o porque sus familias no cuentan con las condiciones socioeconómicas para poder salir fuera de su lugar de residencia habitual ¿Qué se puede hacer entonces?

Es importante considerar que las altas temperaturas invitan a acostarnos y dormir más tarde, por lo que al volver del trabajo se pueden realizar más actividades en familia, dicen los expertos.

¿Cocinamos, bailamos o vemos TV?

Las actividades pueden variar de acuerdo a los intereses de sus miembros. Así se les puede motivar a cocinar juntos, ver alguna serie o película en familia, disfrutar un rato de piscina o de guerras de agua si no se cuentan con éstas.

También es bueno volver a costumbres más antiguas como compartir alrededor de un juego de mesa, salir a pasear o a jugar a la calle, ya sea en familia o compartiendo con los vecinos.

Sabemos que muchos factores, entre ellos, el uso de la tecnología móvil, ha derivado en la ausencia de los juegos entre los niños de un mismo vecindario, omitiendo así una instancia clave para desarrollar además habilidades sociales, realizar juegos que involucren la actividad física y el ingenio.

En el fondo, todas estas recomendaciones consideran establecer una rutina equilibrada y flexible, estructurar el día de tal forma que se pueda organizar y anticipar lo que se realizará, “esto nos da seguridad y permite tener un retorno más amigable a las actividades productivas posterior a este período.