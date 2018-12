Opinión 14-12-2018

¿Qué hay con la innovación?



En el mundo empresarial se sabe que la innovación es una de los elementos que más beneficios monetarios y económicos reporta, no obstante es uno de los temas pendientes del estado, de las universidades y de las mismas empresas en Chile. En la décima encuesta de innovación, participaron 325 empresas de la Región del Maule, de un total de 71.120 empresas, que se reportan hasta el 2016, en el Servicio de Impuestos Internos. Sólo al mirar el número se pueden tiene luces de la verdadera importancia que se le da a la actividad innovadora en la Región del Maule. Hace unos 10 años atrás, en el Maule se alojaba la comuna más pobre del país, Chanco, esto ha mutado un poco, pero hoy se encuentran una de las llamadas zonas rezagadas, y se sabe que para salir de esta situación de rezago, se deben generar espacios de innovación que permitan la creación de mercados inexistentes o poco explorados, de manera que las comunas de la Región puedan comercializar sus productos y/o servicios, con rasgos diferenciados que lo hagan competitivos frente a otras zonas o regiones del país.

Es en este ámbito recomendable plantear, para la reflexión del lector, cuales son los grandes obstáculos de llevar a cabo el proceso innovativo, todo esto de acuerdo al Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTIE), que señala que como primera gran barrera están los costos de la innovación, observemos un detalle, la MIPYME es la gran demandante de mano de obra en la Región, y es precisamente aquella que lidia diariamente con los costos de producción, con los vaivenes en el precio de los factores productivos y con el precio de la moneda internacional, porque no tiene un gran sustento financiero para hacer frentes a los embates del mercado, y muy poco margen para innovar.

Otro elemento, según el mismo observatorio es la capacidad del factor humano, dado que para innovar se requiere mano de obra calificada, mano de obra que no está en la región y en esto es interesante detenerse un poco más. En algunas localidades de la Región, los jóvenes que acceden a la educación superior, salen en busca del tan deseado título, pero no está en sus aspiraciones volver a su localidad de origen, por lo que los grandes conglomerados urbanos se ven, saturados de jóvenes profesionales que buscan una oportunidad para desarrollar sus carreras, es más mucho de ellos salen de la región, principalmente a la Metropolitana, mientras que los pequeños pueblos y comunas, ven una fuga de cerebros y mano de obra joven, lo que hace que su población tienda al envejecimiento e incluso a la desaparición de los mismos.

Dado estos dos elementos, principalmente el segundo, es bueno que el Estado defina políticas públicas de retención del talento joven, esto como parte de una política de descentralización, de manera de hacer atractivo el desarrollar carrera profesional en el pueblo, lo que a la larga haría que los jóvenes sean agentes de cambio e innovación para el país.



(Paola Escalona Sepúlveda

Académica de la Escuela de Contador Público y Auditor – Universidad de Talca)