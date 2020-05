Opinión 20-05-2020

Que las buenas obras jamas mueran



Un buen día, revisando whastapp, veo el estado de un chico conocido en el cual aparecía ayudando a una humilde señora que producto de un incendio, perdió su casa entera. Me inundo la pena en ese momento, mas ahora con esta situación tan compleja que estamos viviendo; esta pandemia nos ha afectado a todos de una u otra manera, pero saben, a la vez me dio esperanza; saber que aun existen personas de buen corazón, dispuestas a ir en socorro de quienes mas lo necesitan.Esperanza de ver que como humanidad aun nos queda ese corazón que nos mueve a ser solidarios con el resto.

Hoy en día urge más que nunca estar unidos como sociedad, basta de divisiones, que si eres católico o evangélico, que si eres de derecha o de izquierda; claro que podemos tener distintas creencias religiosas o ideologías políticas, claro que si; pero que eso no nos impida compartir juntos, sobre todo tomar acción ante las situaciones más difíciles.

Tu el que tienes un poco mas, basta de que discrimines al menos favorecido, quien no tuvo la misma suerte o ayuda que tu; todo lo contrario ayúdalo si puedes, socórrelo; el te lo agradecerá en el alma.

Toda esta situación me recuerda un día en el liceo, estando en 4ª año medio, una compañera que cantaba y tocaba instrumentos, nos deleito con su voz; interpretando un tema de la cantante argentina Soledad, junto a su fiel compañera la guitarra; el tema se llama corazón americano, y en parte decía: “ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos”, y hasta el día de hoy a mis mas de treinta años, ese tema aun remueve todo en mi.

Así que ayuda cuanto puedas, socorre a quienes mas lo necesiten, a los mas débiles; como dice una gran amiga “el de arriba (DIOS) recompensa”, y cuan ciertas ciertas han resultado sus palabras.

Un día, ya bien tarde, revisaba mi Facebook; cuando me detuve a ver una publicación, la cual no podía creer, porque jamás lo había visto. Resulta que una joven señora publicaba que había hecho bastante pancito amasado, y por lo mismo le quedaban varios, los cuales ella y su familia no iban a consumir, el pancito estaba recién hecho; y que por lo mismo ese exquisito pan amasado que a ella le había quedado lo regalaría a aquellas familias que mas lo necesitaran, para que le escribieran y ella ,misma saldría a repartirlo a domicilio; me paralicé por unos segundos, no lo podía creer. Por supuesto mis felicitaciones y todas las bendiciones del mundo para ella y su familia; las palabras de ella fueron: “ SON TIEMPOS DIFICILES, HAY QUE AYUDAR”.

También otra chica que regalaba una caja con mercadería, a quienes mas lo necesitaban.

Así como estas lindas personas, que he decidido contar como han ayudado a los demás en este tiempo tan complicado; existen muchísimos otros anónimos, a quienes llamare HEROES, porque así como los héroes fantásticos de capas en las películas; estas personas van en ayuda de los mas débiles, los mas necesitados.



Asi que cada día espero haya mas Héroes!!!, y que las buenas obras JAMAS MUERAN.