Opinión 02-01-2020

¿Qué me traes Enero?



Al fin llegas Enero, te esperaba tanto

para empezar el año, con esperanzas y amor

tenemos doce meses para conocernos más

y sacar día a día el momento mejor.

No me des esperanzas de días mejores

solo dame la dicha de estar con los míos

gozar mi familia, mi ciudad, mis amigos

ver crecer a mis nietos !Que mayor alegría¡

Quitar tiempo al tiempo al tiempo para no olvidar

esta gracia divina que emana de Dios

la vida ----regalo más preciado que no valoramos

como debiera ser.

Sé que llegara el momento en que hay que sufrir

en que hay que llorar, en que hay que pagar

ese `precio tan alto cobrado a todo ser humano

es la maldita Muerte que viene ---! No se puede evitar ¡

es mejor no pensar, vivir cada momento

con esa alegría inmensa que emana de Dios

Él nos regala esos momentos de felicidad.



"Deseando esa felicidad a cada linarense

y que el año que viene nos hermanemos más

con ese sentimiento que todos poseemos

llamado amor"







(Mario Villagrán Pinochet

Centro Cultural Maule Sur

Linares)