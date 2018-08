Opinión 05-08-2018

Que no haya olvido

Habiendo leido atenta y detalladamente el artículo “ el extraño caso de un funcionario público mal pagado” ,publicado el día 17 de julio por este mismo medio periodístico, no he podido restarme a dar mi opinión por lo expresado por el Sr. Valentín Ferrada, dado que aún formo parte de la vida de de nuestro tan querido y valioso museo.

Con mucho sentimiento vinieron a mi recuerdo los esfuerzos realizados por Pedro Olmos, Emma Jauch, Manuel Fco. Mesa Seco, El Grupo Ancoa y tantos intelectuales que por 52 años aportaron a la labor cultural junto a algunas autoridades de la época.

Primeramente he de manifestar mi reconocimiento a la labor administrativa que cumpliera el ex director don Patricio Acevedo Lagos, quien asumió este cargo después de mi renuncia voluntaria como directora,ya que mi inquietud fue siempre el contacto directo con las colecciones, exposiciones e investigación. Este trabajo lo desempeñé con absoluta entrega y cariño durante 24 años como Investigadora y Directora y me unen permanentes lazos a esta Institución como creadora.

Este humilde museo como dijera el Sr. Ferrada nació un 12 de octubre de 1966 y fue ampliado gracias a gestiones realizadas durante años, presentándose varios proyectos con antelación al aprobado durante la dirección del Sr. Acevedo.

La infraestructura primera era de propiedad de la Municipalidad, lo que pedía efectuar cambios y postular a proyectos museológicos de remodelación y ampliación. Sólo el año 1992 pasó a ser un Bien Nacional gracias a al apoyo del Sr alcalde de la época Don Jorge Talma.

Es importante aclarar que el museo fue declarado Monumento Histórico el año 1996 bajo el Decreto Supremo389, Bajo mi gestión como Directora.

Respecto de las actividades artístico culturales vienen a mi memoria tantos encuentros con pintores, escritores, poetas, folkloristas, historiadores, músicos y artesanos que sería largo detallar. Igualmente los talleres que acogieron a tantos jóvenes y adultos creando un ambiente humano muy cálido a pesar de las incomodidades físicas del inmueble; hay muchos que hoy recuerdan aquellos días de formación artística. Otros trabajos realizados fueron las Investigaciones de Rari, El Telar en Linares, Cerámica de Pilén y la realización de 10 ferias Artesanales de carácter Internacional entre los años 1990 y2000 y gran parte de la Sistematización de las Colecciones, todo a pesar de la falta de personal, escaso espacio físico y un presupuesto mínimo.

Siempre tratamos de sobrevivir y destacar con la ayuda de algunas autoridades, amigos del museo, medios de difusión y la permanente comunicación con la Subdirección de Museos.

Mis mejores deseos de éxito a Patricio Acevedo Lagos y un recuerdo permanente a Pedro Olmos y Jorge Valladares, directores que me antecedieron.





(Paz Olea Carrillo

Ex Directora Museo de Arte y Artesanía)