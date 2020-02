Editorial 29-02-2020

Que no nos afecte la moda …

El regreso a clases implica no sólo tener que levantarse temprano, sino que también realizar una serie de acciones para poder organizar los gastos en pro de mantener el equilibrio en la economía del hogar. Sin embargo y a la luz de los estudios y los análisis de varios expertos; queda casi sentado el tema de que muchas veces las deudas llegan a nuestros hogares no necesariamente a raíz de las compras imprescindibles; sino que para poder equiparar la última moda en mochilas, cuadernos y útiles en general. Tiene que ser ese producto tan ansiado de una marca en específico, sino, los compañeros o compañeras mirarán de reojo y hasta podría generar bullying en el año escolar. Y en los tiempos que corren, parece ser que esta moda no se queda atrás, pese a la seguidilla de mensajes que rayan en lo moral o ético para gastar lo justo. Un trabajo que debe hacerse con tiempo y a la luz de la mesa o una conversación adecuada en el hogar. Dejando definitivamente de lado el uso del celular para poder poner atención en el diálogo e intercambiar opiniones. Gasta lo justo a aparece como lo más saludable apara el bolsillo en estos días; más aún con el escenario económico que se viene y que parece no dar tregua en materia laboral o de estabilidad laboral, como quiera llamarse. Una mirada al bolsillo y a buscar el mejor camino para conversar a, asoma como la mejor alternativa en estos días para las familias maulinas en la víspera de un nuevo regreso a clases.