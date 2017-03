Política 21-03-2017

¿Qué pasará con el tema de centrales en Río Achibueno tras la renuncia del Ministro de Medioambiente?

A cerca de una semana que renunciara el ex ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, la presidenta Michelle Bachelet sumó una nueva baja en su gabinete.

Esta vez, se trata del titular de Ambiente, Pablo Badenier, quien se integrará a la campaña presidencial de Carolina Goic.

En reemplazo de Badenier asumirá el ex subsecretario Marcelo Mena y como subsecretario asumirá el ex jefe de gabinete del ministro, Cristián Gutiérrez.

El militante DC se integró al Gobierno desde el inicio del segundo mandato de Bachelet

Al respecto, la Jefa de Estado puntualizó que el ex secretario de Estado "ahora se dedicará a otras tareas políticas".

En esa misma línea, la Mandataria precisó que "su salida no tiene nada que ver con el proyecto Dominga".

ACHIBUENO

La renuncia se produce mientras en Linares, un día antes, el Movimiento de Defensa del Río Achibueno, organizó una marcha pública, exigiendo la no intervención de la cuenca hidrográfica con el proyecto de centrales de paso. Durante su periodo, se declaró Santuario de la Naturaleza al Achibueno, pero en concreto no se produjeron definiciones como la convocatoria al Consejo de Ministros, instancia que se considera clave para zanjar si se da o no el visto bueno a la línea de transmisión de las centrales.