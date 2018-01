Crónica 19-01-2018

¿Qué pasará con las Pymes?

Si bien hasta pocos días antes de la segunda vuelta, Sebastián Piñera no definía sus propuestas específicas para las Pequeñas y Medianas empresas, el presidente electo enumeró una serie de iniciativas que irán en beneficio de las Pymes, que principalmente se traducen en más apoyo económico y menos tiempo en trámites. Pero, ¿qué opinan los expertos de estos anuncios y cómo ven la implementación de estas medidas? Dos abogados entregan las claves para analizar estas propuestas.



Facturas



Uno de los anuncios del próximo presidente de Chile tiene relación con los plazos para el pago de facturas a Pymes. Su propuesta indica que éstas deberán pagarse puntualmente según el plazo estipulado en ellas. Así, cualquier atraso significará intereses penales. Para Mario Espinosa, abogado y gerente general de Defensa Pyme, esto no es un avance a lo que hoy ya existe. El experto explica que la ley 19.983 ya establece que el pago de facturas será al plazo que convengan las partes y, en subsidio, 30 días desde la recepción de la factura. “Estamos de acuerdo que el plazo para el pago de la factura debe ser de 30 días, pero no desde que adquiere mérito ejecutivo, porque para eso se requiere una gestión judicial de cobro (notificación judicial de factura) por lo que el plazo sería altísimo”. Espinosa agrega que asimismo, “tampoco el plazo para el pago puede quedar al acuerdo de las partes ya que el poder de negociación de las Pymes frente a sus clientes “gran empresa” es muy bajo por lo que en la práctica a la Pyme no le queda más opción que aceptar las condiciones que la gran empresa le impone”.



Por lo anterior, el ejecutivo de Defensa Pyme señala que si se quiere avanzar en disminuir el plazo de pago de las facturas, que hoy es casi de 60 días promedio, se debe regular por ley que el pago sea en el plazo que las partes convengan, pero que en ningún caso podrá ser superior a 30 días contados desde la recepción de la mercadería o la prestación del servicio y ello debe ir acompañado con sanciones para la empresa que no cumpla, como por ejemplo, intereses penales o recargos a título de indemnización. Asimismo, debiera crearse un registro de empresas que no cumplan con el plazo, similar al Boletín Laboral y Previsional que ya existe, y establecerse, por ejemplo, que estas empresas incumplidoras no puedan participar de compras públicas.





Estatuto Pyme



El presidente electo anunció que el actual Estatuto Pyme se complementará con un Estatuto específico para emprendedores, con el objetivo de facilitar el inicio de nuevos negocios. Espinosa considera que esto es una buena medida como declaración de intención, ya que todo esfuerzo que vaya en la dirección de facilitarle al emprendedor la puesta en marcha de su negocio es algo que se valora. “Hoy existe mucha burocracia al momento de emprender, por lo que son buenas medidas las de este tipo. Ahora, esto debiera ir aparejado con programas de capacitación a los emprendedores ya que uno de los principales motivos del fracaso del emprendimiento es la falta de conocimiento en materia de administración y gestión de la empresa”. El ejecutivo agrega que “en ese sentido se debiera reforzar el trabajo que hace Sercotec en materia de capacitación y acompañamiento al emprendedor cuando este inicia su negocio. Esto es fundamental, más si se tiene en cuenta que el porcentaje de ocupados en trabajos por cuenta propia es cada vez mayor”.



Pymes Digitales



Otra de las propuestas de Piñera para Pymes consiste en apoyar el acceso a la conectividad y capacitar a través de plataformas digitales. Los emprendimientos en innovación y digitales son cada vez más frecuentes, por tal motivo Corfo cuenta con una de las incubadoras y aceleradoras más importantes a nivel mundial, Start Up Chile. El abogado de Defensa Pyme declara que “en ese sentido es bueno que exista un apoyo a la Pyme para que tenga acceso al comercio electrónico. Pero el Gobierno debiera aumentar los fondos para que Corfo pueda tener un mayor alcance y aporte a estos emprendimientos, aumentando los fondos concursables. En este punto, el nuevo gobierno debiera seguir en la línea de lo que ya se está haciendo en materia digital”.



Financiamiento para las Pymes



Para fortalecer el financiamiento de la Pymes la propuesta del presidente electo es crear un Registro Electrónico de Garantías y plataformas de información crediticia sobre facturas y financiamiento colaborativo. Esta idea significa, en definitiva, permitirle al empresario registrar y administrar la entrega de garantías a entidades financieras, recuperándolas o reemplazándolas más fácilmente cuando se han extinguido todo o parte de sus deudas. “Sin embargo, me parece que esta propuesta no va al fondo del problema de las Pymes. En materia crediticia, las Pymes hoy en día tienen acceso a créditos para capital de trabajo con garantía estatal (Créditos Fogape, Fogain) pero que no constituyen una real ventaja para la Pyme. A pesar de tener la garantía estatal, las tasas de interés no son lo beneficiosas que se podrían esperar y muchas veces son superiores, incluso, a un crédito de consumo común y corriente”, explica Espinosa, que además comenta que “el Banco del Estado debiera tener acá, un rol más protagonista en el financiamiento a las Pymes, con tasas más bajas cuando se trate de créditos con garantía estatal”.





Sello Propyme



En relación al Sello Propyme, Sebastián Piñera anunció en una de sus propuestas incluir mecanismos que favorezcan a quienes cuenten con este sello en los procesos de compras públicas así como también mejorar el programa de garantías crediticias a Pymes. El sello Propyme es un registro de aquellas empresas que ejercen buenas prácticas con las Pymes y que realizan los pagos a éstas en un máximo de 30 días. A más de 4 años de su creación, menos de 150 empresas, de las miles que existen, se encuentran acreditadas. En este contexto, “este es el mejor ejemplo de una medida que en definitiva fue sólo una declaración de buenas intenciones, pero que en la práctica no representó un beneficio real para la Pyme”, asegura Mario Espinosa.



El ejecutivo de Defensa Pyme explica que “no existe ningún incentivo real para que la empresa se registre pues no recibe ningún beneficio más allá de poder portar este sello. Fortalecer este sello es fundamental para que cada vez haya más empresas que estén interesadas en registrarse. ¿Cómo? Beneficios tributarios, franquicias para capacitación, preferencias ante procesos de compras públicas o participación en licitaciones, entre otras cosas”.



Sistema Tributario



Finalmente, existe bastante expectativa en el mercado respecto a los posibles cambios que pudiese introducir el candidato ganador al actual sistema tributario. Al respecto, se conocen sólo lineamentos generales esbozados en su programa y en distintas entrevistas previas a la elección. “En este sentido, se espera que las eventuales modificaciones tengan principalmente por objeto simplificar nuestro ordenamiento impositivo y reducir progresivamente el Impuesto de Primera Categoría aplicado a las empresas”, explica Eduardo Elgueta, director ejecutivo Astur, consultora de Outsourcing Contable, Planificación Tributaria e Impuestos.



Estos cambios tendrían por objeto volver a integrar el sistema tributario y dejar de lado el complicado régimen de integración parcial incorporado por la última Reforma, que básicamente permite utilizar como crédito sólo un porcentaje del Impuesto de Primera Categoría (65 %). El experto “Lo anterior, conllevaba que dueños de Empresas Pymes y Familiares, pudiesen verse afectos con una carga tributaria bastante alta en caso que descienden repartir las utilidades de su negocio”, explica Elgueta.



No obstante lo anterior, cualquier modificación impositiva deberá analizarse detenidamente por el futuro equipo económico de Piñera, ya que la actual estrechez fiscal no permitiría tomar decisiones demasiado ambiciosas en esta materia.