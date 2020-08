Opinión 11-08-2020

¿Qué pasó?



Desde el denominado “estallido social”, el gobierno ha ido de tumbo en tumbo. Alguien, con toda razón, podría preguntarse ¿qué paso? Y créanme que las razones, se veían simples pero en la actualidad son muy confusas. No olvidemos que esto surge “ingenuamente” por el aumento de $ 30 pesos del precio del metro. Sin embargo, esa es la causa aparente, puesto que detrás de todo esto hay un completo aparataje de carácter activista con visos revolucionarios del que se cuelga la delincuencia, aspecto este último que favorece enormemente a los insurrectos. La suma de todos estos factores, hacen que la situación se torne insostenible e incontrolable en varias regiones del país, viéndose en primer plano aplacada la acción de Carabineros y luego de las Fuerzas Armadas. De ahí surge nuevamente la pregunta ¿qué pasó? Ante la presión de diversas organizaciones, todas extremadamente ideologizadas, entre las que, toma un evidente protagonismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hacen que el andamiaje gubernamental comience a tambalear y ceder. Sus autoridades son presas del pánico, pánico provocado –vergonzosamente- por un número minoritario de malhechores y forajidos.

El simple párrafo anterior es la génesis del desatado desorden generalizado que hoy en día vemos en nuestras ciudades, siendo en la actualidad lo más complejo la Macro Zona Sur de la Araucanía. Nuevamente surge la pregunta ¿qué pasó? ¿Acaso no contamos con una policía altamente especializada y profesional? ¿Es que en situación de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, las Fuerzas Armadas no pueden operar? Simple seria decir sí, no cabe duda; pero el gobierno se preocupó de buscar egoístas formas de resguardo político y para ello se encargó de dejar a las Policías y Fuerzas Armadas en la más absoluta de las indefensiones, dictando “Reglas de Uso de las Fuerzas”, -famosas e inútiles RUF-, que hacen que nuestros uniformados cumplan prácticamente un rol de guardias de seguridad y quizás en menor escala.

Lo obrado por el gobierno del Sr. Sebastián Piñera, y sus exministros del Interior Blumel y de Defensa Espina, son las razones fundamentales de la pérdida del Estado de Derecho en nuestro país y de que hoy en día la delincuencia y el terrorismo campeen con absoluta impunidad en gran parte del territorio nacional. Si el gobierno no enmienda rumbo y asume sus obligaciones constitucionales, la situación puede tomar características dramáticas.



(Luis Hernán Torres Aguirre, General en Retiro))