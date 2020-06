Opinión 16-06-2020

¿Que podemos hacer para vivir con un propósito?





En días sombríos y con incertidumbres plenas de no conocer lo que depara el destino, preocupados por el riesgo de contagio, porque alguien que conozca este enfermo o, lamentablemente ha fallecido producto del Coronavirus; quisiera ahondar más allá de lo cotidiano, más allá de vuestros corazones y aquella realidad que en ocasiones no nos deja avanzar como tampoco nos permite vivir normalmente.

Al momento de escribir estas palabras, una persona amiga me señalaba una frase citando a Confucio y que me dijo: "Me preguntas por qué compro arroz y flores, compro arroz para vivir y flores, para tener algo por lo que vivir".

Una respuesta con un sentido de vida tan simple, pero a la vez concluyente, como Carabinero nos toca ver un sector de la sociedad vulnerable, aquel que sufre y que llora, cuya vida no tiene un rumbo definido ni un sentido plausible, carga una historia de vida difícil, y de esperanzas poco queda, sin embargo, les quiero contar que para todos, la vida tiene altos y bajos, oportunidades que debemos aprovechar y no desecharlas, debemos vivir con un propósito.

La vida como tal la decides tú, no todo es nacer, vivir o morir, algunas personas viven enredadas en un laberinto, sin conocer la razón por la cual vale la pena levantarse cada día. Por ello es necesario entender algunas recomendaciones, que de acuerdo a Joanna Prieto Coaching Colombiana, nos alentarán a que en esta época de crisis, el camino sea el correcto a pesar de las dificultades y entonces el propósito de vivir no sea una quimera, sino que una realidad.

- Asume completa responsabilidad, cuando se vive con un propósito ya no huyes del problema, sino que lo enfrentas y eres el resultado de lo que elegiste ser.

- Se auténtico, tú sabes bien quien eres, conoces tus valores, tus principios y tus metas. Tu decide.

- Pone tus necesidades en primer lugar (No es egoísmo ni individualismo, por el contrario) pues para poder ayudar a los demás, hay que estar en la mejor versión de uno mismo.

- No dejes que el miedo o el fracaso te desanimen, en especial cuando se trate de experimentar algo nuevo, cuando estas tomando una nueva oportunidad en la vida.

- La felicidad no se compra, el dinero no compra la felicidad, ésta va asociada con el propósito que tú tengas en la vida.

- No compitas, sólo persigue relaciones de apoyo en donde existan beneficios mutuos.

- No esperes perfección, esto mata la confianza, si esperas el momento perfecto antes de hacer algo, nunca lo harás, la vida es una constante alternativa.

- Cuando vives con propósito, podrás ver lo bueno y lo mejor de la vida.

Pues bien, para mí como Carabinero, el sentido de estas palabras viene asociado con un propósito de vida, en donde cada mujer y hombre miembro de la Institución, sin duda lo siente de similar forma y que va arraigado en el corazón de un servidor público, que es hacer el bien y por eso que al despertar cada mañana y al ver la desesperanza de muchas personas, compatriotas que viven hoy con el temor permanente de todo lo que implica el escenario que vivimos, el Carabinero sale a dejar lo mejor de sí, con la intención implícita sobre ese uniforme verde y bajo el fuerte latir de un Chileno que desea lo mejor para su país y su gente en momentos de dificultades.







(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)