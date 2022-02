Opinión 05-02-2022

¿Qué sentido tiene mi vida?



Cuando reflexionaba sobre qué asunto reflexionar esta semana, pensé referirme a un tema no abordado en lo cotidiano, a saber, la necesidad humana de encontrar sentido a la vida, como único camino para alcanzar la felicidad, como único remedio contra la infelicidad.

Elegí este tema porque nuestra sociedad se ha empeñado en satisfacer todo lo necesario, mientras las necesidades más humanas de todas quedan a menudo sin ser satisfechas. Puede ser que la gente tenga sustento suficiente para vivir, pero muchos tienen no necesariamente claro para qué vivir. Es por ello que me surge el interrogante ¿cuál es el sentido de mi vida?, porque con esta pregunta estoy buscando razones para mi existencia.

Creo que todos en la vida buscamos ser felices. Es por ello que el anhelo más profundo del ser humano es la felicidad. Se busca una plenitud que nos llene. Toda persona es feliz cuando realiza su vocación personal, cuando va siendo lo que verdaderamente es, cuando va desplegando las capacidades que lleva dentro de sí; cuando se siente viviendo y vibrando con todo su ser en todo encuentro con la vida, con la verdad, con la belleza y, sobre todo, con el amor.

¿Qué herramientas tenemos para lograr nuestra felicidad?, quizás quede corto con la respuesta pero, en primer lugar debemos liderar nuestras propias acciones, pues el autoliderato nos da el sentido de vida; debemos administrarnos en lo personal, porque eso permite priorizar lo importante versus lo urgente. Sinceridad con nosotros mismos y con los demás, hacer lo que pensamos, practicar nuestro valores y por último la intimidad con uno mismo. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nosotros mismos comprenderemos de mejor manera nuestra verdadera naturaleza.

Los invito a plantearse un sueño, a buscar permanentemente su misión individual, a ser felices, a tomar sus vidas en sus manos, a vivirse en libertad, a aprender a escuchar, respetar y comprender a quienes nos rodean y, por sobre todo, a encontrarse unos a otros en su diversidad, para conocerse, quererse y compartirse en la alegría.

Decía Viktor Frankl en su libro “El hombre en busca de sentido”: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas – la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias- para decidir su propio camino".

Cada uno es único, con una misión específica, diferente, necesaria. No hay que desperdiciar la oportunidad de descubrir lo maravilla que cada uno es. Somos los protagonistas de nuestra propia historia, pero depende de nosotros qué sentido, que dirección que camino queremos darle a nuestra vida, para ser constructores de nuestra propia felicidad.





Ángel Arellano Hernández

Lic. en Ciencias religiosas