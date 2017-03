Opinión 26-03-2017

¿Qué significa perdonar setenta veces siete?

En el artículo pasado “ “ Perdonar….no puedo….” Nos referimos a una cita bíblica ( Mateo 18.22) que dice que debemos perdonar no siete, si no setenta veces siete. Algunos que leyeron el tema, nos afirmaron haber sido sorprendidos por dicha cita ,sobre todo por la numerología. Conocían la frase, pero no su significado, solicitándome proporcionarles antecedentes por este medio si fuera posible.

Sin ser creyente religioso, ni pretender erudición sobre el tema, me atrevo a dar a conocer lo leído en : http// crónicas del Mesías y enseñanzas nagnólicas: el Nº 7. Allí se expresa que el Nº 7 en la Biblia, tiene una importancia profética, al igual que en otras instituciones espirituales ( la masonería, agrego yo).

Ahí se dice que el Nª 7 en hebreo es “ Schevash” cuya raíz es “ Sabach” que quiere decir lleno o satisfecho. Por lo tanto, el significado de la palabra siete es denominado por esta raíz, pues, en el Nª 7 Dios descansó del trabajo de la Creación ,ya que, el trabajo estaba completo y perfecto.

Por otra parte en el Libro de los Proverbios, escrito por el sabio rey Salomón, en una parte dice que “ edificó su casa( Templo a Yavé) y labró sus 7 Columnas ( 9:1) En ellas se encuentran también 7 ojos,siendo estos los ojos de Yavé, que recorren toda la tierra. Dichos siete ojos hablan de la “ perfecta inteligencia”. Agregamos que en lo leído, se dice que en la Biblia hay 7 hombres de Dios: Moisés – David – Samuel- Senaías- Eliseo- Elías e Igdolias.

En algunas religiones ,el siete también es un número sagrado, al igual que el ocho .El 7 representa lo bueno y el ocho, lo malo. Algunas agregan que existen 7 cielos, faltando dos más, que son niveles más elevados .En el 7ª cielo se encuentran seres especiales de luz, ángeles, que por su jerarquía le corresponden estar al lado de Jesús, por esto se dice que el 7 es un nivel angelical.

Recuerde que las religiones cristianas nos hablan de 7 pecados capitales: soberbia, lujuria, gula ,envidia ,pereza……..( siga Ud.)

Recuerde aquello de las 7 vacas flacas y las 7 gordas. Ya vimos mis amigos, el significado que el Nª 7 tiene en la Biblia y en otras religiones, Veamos a continuación la concurrencia de este número en la “ cultura”. Partamos recordando que 7 son los días de la semana. Que, siete son las notas musicales. Que siete son los colores visibles en el arcoíris( los invisibles al ojo humano son el infrarrojo y el ultravioleta). Siete son las “ chakras en el cuerpo humano .Siete son los mares ( varían sus nombres de época en época y de pueblo en pueblo)

Siete son las maravillas del mundo .Los metafísicos nos hablan de 7 niveles de la conciencia .En literatura podemos leer el cuento de las 7 leguas, de las siete vidas del gato, de la serpiente de 7 cabezas……….. En resúmen , el número siete se encuentra en muchas culturas, religiones y creencias, temas todos de estudios especiales .Me quedo con la conclusión que acota, que la unión de lo divino(3) más lo humano(4) simboliza al 7 que es la totalidad, la perfección, la unión de todo lo divino y humano.

Someramente veamos ahora el significado bíblico de “ Setenta veces siete”. Antes acotaremos que la “ numerología” siempre ha representado un sistema importante en la interpretación de Libros como La Cábala, Biblia, Talmud ,etc y esta frase por ejemplo, se encuentra por primera vez en el Génesis ( 4:24) que dice “ Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete”. Mucho después en Mateo 18:22 dice que cuando Pedro le pregunta al Maestro cuantas veces habría que perdonar, éste le dice: “ No te digo hasta 7,si no hasta 70 veces 7” Con ello quiso decir que Siempre, en todas las ocasiones y todas las veces que se nos pida perdón. Todos los estudiosos indican que la verdadera traducción es 77 veces y no 70 veces 7, Agregamos que el valor numérico de las palabras se llama “ Gematría” y es un método que depende del hecho de que cada carácter hebreo tiene un valor numérico .Cuando la suma de los Nºs o caracteres que conforman una palabra, dé el mismo resultado que la suma de los caracteres de otra palabra, que sin embargo, no es la misma, se percibe eso sí una analogía entre ellas y se considera que deben tener necesariamente una conexión( José Verdú).

Así es como en las “ Crónicas del Mesías” aparecen los gráficos como ejemplos, con las palabras: Madre(1)- padre(1) y madre + padre(2) con sus valores numéricos cada uno dan como resultado 2-2-40= 44. En el otro gráfico está la palabra judía de hijo: 10-30-4= 44 luego dice estaría el significado de cada número en la Biblia.

Pero, me dirá Ud. el tema central dice ¿ qué significa 70 veces siete? Respondemos según lo leído que si se multiplica 7 x 70 = 490. Este número como sabemos es múltiplo de 49 que significa” Elevación espiritual” según la religión judía. Ésta, cuando se refiere a la cuenta de OMER que es la antigua cantidad de medida equivalente a 1.300 grs. Y está referida a 49+1 o sea, a la cantidad de gramos suficiente para agrupar en fardos la cebada a ocupar durante los 50 días en la salida de los judíos de Egipto en ruta al monte Sinaí que en el fondo es un viaje espiritual en busca de la mayor revelación de la verdad .El mismo número se encuentra en el Pentecostés que habla de ascender 49 peldaños hasta la revelación del Sinaí

En resumen el número 49 es sinónimo de pureza espiritual y descender a un grado inferior a 49 es < impureza espiritual>Por último acotaremos que de acuerdo a lo leído 7 x 70= 4 +9+0 = 13 que es el valor numérico de las letras de la palabra hebrea AHAVÄ = a Amor, que es el Nº 13 .Éste, se refiere al amor no emocional , sinó que abarca todo lo creado .Quizás con esto el Mesías estaba hablando del amor incondicional hacia los demás, al igual que al perdón que debe ser elevado e incondicional.

Me temo que Ud. crea haber leído una “ monserga” o sea una exposición aburrida, lata, pesada, fastidiosa ,pero así es el estudio de la numerología y tuvimos que ver algo de ésta ,para poder comprender el significado de 70 veces 7 que se refiere al perdón según la Biblia .Muchas veces se opina sin saber el sentido de lo opinado .Siempre he acotado que me encanta leer y tratar de compartirlo con los demás sobre temas interesantes como éste .Ahora le solicito que perdone esta cháchara ( si la considera así) sobre setenta veces siete y me perdone la extensión dada a esta crónica ,que por lo demás es muy difícil resumirla más.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista