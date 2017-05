Opinión 11-05-2017

¿Qué te pasa América Latina?

Muchas veces me he preguntado por qué los latinoamericanos no somos capaces de unirnos, si tenemos tantas similitudes. Evidentemente el idioma es una de esas similitudes, pero también nuestra cultura que desciende de la cultura aborigen y española y nuestra fe, que es básicamente cristiana. Y qué decir de nuestra historia, siempre emparentada con la tragedia griega del triunfo y la debacle…..

Pues bien, a esta altura de mi vida creo poder esbozar una respuesta (que no es ninguna novedad, en todo caso), sin embargo, ello no es justificación de que las cosas estén bien. Aclaro eso sí, que no me adentraré en las elucubraciones históricas acerca de los orígenes de nuestro componente genético migratorio, no caeré en el juego de algunos genetistas y fanáticos (fundamentalistas) que hablan de un problema de origen genético, me abocaré al continente de hoy, ese que vivimos ahora y que nos debe preocupar, y no porque simplemente me convenga, ya que si al continente le va bien, a mi también, sino porque existe un deber moral de propender al bien común, que no es sólo una cuestión de Chile y los Chilenos, sino de la sociedad toda, de otra manera no se entiende que los derechos Humanos sean universales y que la jurisdicción internacional sancione aquellos atropellos. (Por eso mismo, aún nos debe preocupar lo que pasa en Cuba, y la tragedia de Venezuela, así como que Bolivia se desarrolle y que Argentina salga de la lacra de la corrupción crónica)

Antes eso sí, una muestra, un botón de por qué esto me preocupa.

Leo con regularidad la prensa extranjera, leo los foros de internet y me sorprende la desunión que existe en el continente, de más está decir que los nacionalismos están a la orden del día y que hasta en el Fútbol se manifiesta aberrantemente no un sentimiento puro de éxito deportivo, sino uno de superioridad racial, económica, militar y hasta cultural. Sino, por que creen que los estadounidenses le han dado tanta relevancia al futbol, (ya han realizado un mundial masculino, uno femenino y la copa América) Es cosa de darse una vuelta en internet para apreciar como entre los latinos nos ninguneamos, nos insultamos y nos amenazamos hasta de muerte, de guerras y de indios….sí… de indios…….¿sabía usted como nos dicen a los chilenos en los foros en internet?….chilindrios……y suma y sigue.

Qué nos pasa entonces?

Primero un problema de origen. Mucho se ha escrito acerca del acceso a la educación en Chile, pero nos olvidamos que durante más de doscientos años la educación ha estado manos de unos pocos privilegiados. Recién hoy el acceso a la educación es masivo, por razones de desarrollo económico, sanitarios y demás…….(el acceso a la enseñanza superior se desarrollo durante los ochentas y noventas, gracias a las universidades privadas, antes unos pocos iban a las que existían) Y esto por qué? El latifundio que se ha impuesto en el subcontinente ha impedido que las grandes masa de población tengas un acceso igualitario a la formación académica (hoy eso en general ha ido cambiando), pero la idea de que a los pobres no se les debía educar caló profundo en nuestras sociedades. (Aún en muchos países del continente, sólo los ricos estudian, las clase medias casi no existen y los pobres son millones)

Segundo, la codicia del que administra, los líderes políticos, económicos y sociales en Chile y América Latina, quiéranlo o no han sido regularmente corruptos, y entiéndase bien el concepto, que no se refiere sólo a recibir dineros a cambio de algo, y que en el derecho se llama soborno, cohecho o dadivas, sino a tergiversar el correcto sentido de las cosas. El que hace, o deja de hacer es tan responsable en el devenir de nuestros países como el que simplemente roba. Quizás, de eso ninguna nación del mundo esté libre, pero aquí parece que se nos paso la mano. Los niveles de corrupción en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México y hoy también Chile, por nombrar sólo algunos, son un reflejo de esto de lo que hablamos, un síntoma de la enfermedad que carcome la sociedad.

Y tercero, nuestro estúpido y acendrado chovinismo….que aquí se confunde con nacionalismo, eso de sentirnos superiores a otro es tan demostrativo de nuestras carencias mentales, como el que manifiestamente se nuestra en contra del inmigrante, de lo distinto, de los que no es de su clase, de los que creen que existen las clases, etc.

Hoy, Chile vive un notable proceso de flujos migratorios, más evidentes como inmigración, (Recordemos que Chile es aún un país de emigración……..aún existen más nacionales en el extranjero que extranjeros en Chile), que nos dan una extraordinaria oportunidad de demostrar que cuando los pueblos crecen son mejores, y eso no es solo por que se tiene más dinero, sino porque se desarrolla el espíritu y el alma, la mente se abre y el corazón abandona los prejuicios que nos hacen creer que por que ganamos una copa o porque nuestra economía anda un poco mejor, somos mejores que el que no nada tiene….eso no es ser desarrollados, eso no es progreso, eso se llama ser pobres, pero de espíritus.



(Héctor Hernández Bórquez, abogado)