Opinión 29-01-2020

¿Qué temas se debaten hoy a raíz de las protestas?



Sin duda ha habido un cambio, hay una discusión mucho más profunda en la ciudadanía". El diagnóstico es que "el eje de la discusión política también cambió. Todo se discutía desde la factibilidad económica. Ahora se consideran los temas de justicia, dignidad, equidad y bienes naturales como derechos humanos; las instituciones están en crisis de legitimidad por la crítica ciudadana; el mundo de la política también salió de su burbuja y empezó a darse cuenta de su gran irresponsabilidad en no abordar los grandes temas país.

"Este movimiento muestra que los chilenos han adquirido un grado de conciencia mayor del que tenían. Hoy la queja es contra el abuso bilateral, es decir, donde hay un abusado y un abusador... El Gobierno muestra que está dispuesto a solucionar superficialmente los problemas de uno de los lados (los abusados), pero no está dispuesto a tocar a los del otro lado (los abusadores), decidido no sólo a potenciar sus privilegios, sino a protegerlo con todo el sistema policial y armado del país.

Haciendo un poco de historia y a pesar de que hay muchos y sangrientos abusos de la clase dominante hacia los trabajadores, voy a hacer hincapié en un ejemplo que desde más o menos 1890 a 1907 hubo un proceso inflacionario que llegó a totalizar más de un 60% de los precios y no hubo ningún aumento de salarios. En ese tiempo, la clase dominante, no quiso entender lo que era la inflación y por lo tanto no reaccionó en hacer aumentos de salarios, entonces, lo que implicó un 60 % de desvalorización del poder adquisitivo, fue gigantesco, entonces la pobreza estalló, era la época de los conventillos, la época en que la mortalidad infantil se disparó a ser la más alta del mundo, es el período en que la población no creció, sino que decreció, es el período en que la tasa de mortalidad infantil llegó a extremos increíbles, 247 por mil muertos al año antes de un año de vida, entonces la rabia que había, se mantuvo, no hubo saqueos ni rebeliones por terror a las masacres, pero si el costo fue alto en vidas recién nacidas, pero lo desastroso es que no hubo ningún cambio en el aparato de gobierno, tal cual lo que está sucediendo ahora que no está presentando ninguna reforma estructural ni correcciones profundas al modelo neoliberal ni al estado subsidiario blindado por una constitución redactada a espaldas del pueblo y aprobadas con métodos fraudulentos.

Este movimiento actual por demandas y justicia sociales, aparentemente surge de manera espontánea e independiente, fuera de los partidos políticos, con un tímido y subyacente petitorio claro ante los abusos y corrupción desde siempre por la clase política y económica dominante, mostrándose este movimiento como un grupo muy social transversal y que no viene de un grupo en particular, el cual no es sorpresivo y tiene que ver con las condiciones de abusos que se han gestado para la mayoría del pueblo en las últimas décadas, porque si revisamos los datos salariales y precisamos datos de la deuda, creo que es uno de los principales temas, cuando vemos que 8 millones 500 mil personas aparecen teniendo un trabajo remunerado en Chile y tenemos 11 millones 300 mil personas endeudadas, aquí hay algo que no calza que, ni siquiera pueden pagar la cuota, y no les están debiendo a un lugar, les están debiendo a tres, a cuatro para vestirse, para alimentarse, para pagar cosas que en otros países no de paga, endeudarse por salud, endeudarse por educación y por servicios básicos, como el agua, luz, etc., sin dudas, cuando mira lo que ha sucedido, no se extraña que esto es transversal, porque no estamos hablando de un 15% de la población, un 20 % , sino que es un 90% de la población que vive una vida mercantilizada y precaria. El problema es que va hacer la oligarquía ahora, cómo va a reaccionar. Uno puede ver con cierta tensión quien conduce esto y a diferencia que se piensa que es un movimiento espontáneo ¡sí hay un petitorio claro! el petitorio ya está sobre la mesa, vivir DIGNAMENTE, concretamente hay que mejorar las pensiones y hay maneras específicas y que han sido estudiadas para mejorar el sistema, subir los salarios mínimos, dar poder a los trabajadores, negociación colectiva por ramas, educación gratuita y de calidad para todos, unidad social que agrupe una serie de organizaciones sociales y sindicales, derechos ambientales y reconocimiento de los bienes naturales como derechos humanos, ej., el agua. El movimiento está diciendo muy claramente que está aburrido de delegar, porque es como decir al sistema político muévanse y respondan, pero las personas nos estamos interesando, nos estamos organizando porque queremos definir el tipo de vida que queremos, porque el delegar no nos ha dado ningún resultado, no en estos últimos 49 años, sino en los últimos cinco siglos.

“Escucho y todos dicen que la gente está esperando que los políticos se pongan de acuerdo, el problema yo creo que es más grave, la gente no cree en los políticos y no cree porque hace poco, el 2015 tuvimos una crisis política muy severa en el país donde se descubrió financiamiento transversal a todos los partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, pasando por el PPD, la Democracia Cristiana, todos, y una investigación que avanzaba se da cuenta de un montón de cosas importantes que necesitaban -porque cuando hay un delito, tiene que haber un castigo, la impunidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad- que fueran sancionados y ¿qué fue lo que pasó?. Pasó que la clase política se puso de acuerdo para que esto no pasara y se pusieron de acuerdo en elegir un fiscal nacional que les diera garantías que eso no se iba a investigar y en ese acuerdo, los senadores que están aquí presente en esta mesa Lagos (PPD) y Chahuán (RN) fueron parte en este acuerdo transversal y de ahí para adelante esto derechamente no se investigó. Entonces cuando hoy día se dice, no es que la gente quiere que los políticos se pongan de acuerdo, la gente no les cree a la clase política. El problema es que aquí no hay línea de crédito (para la clase política). Porque insisto, tuvimos recién hace cuatro años, un conflicto, una crisis tremenda y la forma en que eso se solucionó transversalmente, fue IMPUNIDAD” (Carlos Gajardo, ex fiscal invitado al programa Mucho Gusto, Mega, el 25 de octubre de 2019).

Sin embargo, el principal tema, importante, crucial e histórico es la aprobación para redactar una nueva Constitución para nuestra patria.

“Una nueva constitución no es un mero capricho, es un imperativo ético que merece un país que se cansó con la ley del más fuerte. Y una Convención Constituyente (o Asamblea Constituyente) integrado exclusivamente por miembros elegidos popularmente es, sin duda el camino más legítimo y democrático para construirla” (Javier Azócar Bizama y Francisco Pinochet Rojas, sociólogos).





Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista