Opinión 25-12-2018

¡Qué triste sería la vida si no existiera Santa Claus!

(José Pedro Soto Méndez)

Hace muchos años, pocos días antes de Navidad, una niña de ocho años, escribió una Carta al Director del diario más importante de la ciudad. Se llamaba Virginia y era norteamericana. El contenido de su carta hizo que el periodista dejara de lado sus obligaciones cotidianas y escribiera de inmediato una respuesta a la pequeña.

La carta de Virginia decía lo siguiente: “Señor Director: Me llamo Virginia y tengo 8 años de edad. Mis amigos me dicen que Santa Claus no existe. Dígame por favor la verdad. ¿Existe o no Santa Claus? Virginia.”

El periodista escribió a la niña la siguiente carta: “Querida Virginia: Tus amigas están equivocadas. Ellas no creen, sino en lo que ven. Piensan que no puede existir aquello que sus pequeñas mentes no alcanzan a comprender. Las inteligencias, Virginia, sean éstas de hombres o de niños, son limitadas. En este gran universo nuestro, el hombre es una hormiga comparado con el infinito que lo rodea.

Sí, Virginia, Santa Claus existe. Su existencia es tan cierta, como la existencia del amor, de la generosidad, de la devoción. Tú sabes que éstas abundan y le proporcionan a la vida, la belleza y la felicidad.

Sería tan triste como si no hubiera Virginias. No existiría la fe infantil, no habría poesía para hacer tolerable la existencia. No tendríamos otras entretenciones que la de los sentidos. La eterna luz con que la niñez llena el mundo, desaparecería.

¡No creer en Santa Claus! Asimismo podría dejarse de creer en las hadas. Puedes decirle a tu papá que contrate una cuadrilla de hombres que vigilen todas las chimeneas para que descubran a Santa Claus. Pero si estos no lo ven bajar ¿qué probaría eso? Nadie lo habrá visto, pero eso no quiere decir que no exista.

Las cosas más reales de la vida son aquellas que ni el hombre ni los niños ven. ¿Has visto tú alguna vez a las hadas bailando en el jardín? Ciertamente que no y sin embargo, eso no prueba que no estén allí.

Nadie puede concebir ni imaginar cuántas maravillas invisibles, o que no vemos, hay en el mundo.

Tú puedes arrancarle a tu muñeca lo que tiene adentro y ver qué era lo que producía ruido. Pero hay un velo que cubre el mundo invisible, que ni el hombre más recio, ni las fuerzas reunidas de todos los hombres más fuertes, podrían arrancar.

Fe, fantasía, poesía y amor, son los únicos que pueden descorrer esa cortina y ver y descubrir la sobrehumana belleza que allí se encuentra. ¿Es todo eso real? ¡Ah, Virginia, eso es lo único real y duradero que hay en el mundo. ¿Decir que no existe Santa Claus? Gracias a Dios vive, y vivirá eternamente. Y eso te lo puedo asegurar yo, mi pequeña Virginia.

El Director de “The Sun”