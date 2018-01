Deporte 24-01-2018

Quedan sólo 5.000 cupos para el Maratón de Santiago 2018

La competencia, que cuenta con cupos para 30 mil participantes, ya tiene más del 80% de sus inscripciones llenas.

El año pasado las regiones aportaron con cerca del 23% del total de inscritos. La del Maule dijo presente en 2017 con 575 corredores.

A menos de tres meses para su inicio, sólo quedan 5.000 cupos para el Entel Maratón de Santiago 2018, la carrera de running más importante de Chile.

La competencia ya tiene completos más del 80% de sus 30.000 cupos y, de acuerdo a proyecciones de la organización, las inscripciones deberían agotarse dentro de las próximas semanas.

“Estamos muy felices por la importante participación de los runners de regiones. Ellos hacen un gran esfuerzo por ser parte de este evento, que le pertenece a todo el país y que nos une en torno al deporte. La invitación es a inscribirse a quienes no lo han hecho aún y a salir a las calles a tomarse la ciudad el próximo 8 de abril, tanto los que corren como los que no", dijo Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Entel Maratón de Santiago.

En tanto, Carlos Rodríguez, gerente de Innovación de Entel, comentó: “Estar a casi tres meses de la carrera y que queden solamente 5.000 cupos nos pone muy contentos, ya que habla del alto interés de las personas por esta competencia. Por lo mismo, queremos invitar a todos quienes aún no se han inscrito a que no pierdan la oportunidad, para que así puedan conectarse con la ciudad, el deporte y la vida sana”.



CORREDORES DESDE TODAS LAS REGIONES

Las regiones cada vez se hacen más presentes en la carrera. El año pasado representaron casi el 23% del total de inscritos, siendo las del Biobío y Valparaíso las dos que más personas aportaron a la competencia, con un 8,6% del total. En tanto, la del Maule dijo presente en 2017 con 575 corredores.