Política 12-02-2020

Quemados con agua hirviendo: Ataque homofóbico castigado con 5 años de cárcel



Era tras la celebración de año nuevo en 2019, cuando se registró un violento hecho en la provincia de Tierra del Fuego.

Todo comenzó a las 16:00 horas del 1 de enero en un domicilio de calle Santos Mardones, en la ciudad de Porvenir.

Según publicó la página web del Poder Judicial, desde el día anterior que los coautores del delito, identificados como Nelson Aguilar Gómez y Juan Pablo Vilches Valdivia, estaban consumiendo alcohol junto a las dos víctimas, de iniciales J.D.M.V. y S.B.C.

A poco más de un año de este violento hecho, el tribunal determinó que se trata de la reiteración de dos delitos de la misma especie, donde “no se advierten circunstancias tan excepcionales que hagan exigible la elevación de la pena en dos grados”.

Esto significa que en conformidad al artículo 351 del Código Procesal Penal, se tomaron los dos hechos como un solo delito, aumentando en un grado.

Finalmente la sentencia por las graves lesiones en contra de las víctimas fue de cinco años de presidio efectivo.

En conversación con BioBioChile, José Arcos, representante del Movilh en la zona sur, manifestó que esta es la cuarta vez que se aplica la agravante de discriminación por la Ley Zamudio.

“Igual es un hito”, dijo José, quien agregó que pese a lo anterior, la sentencia no es suficiente.

El representante del Movilh agregó que la agravante no es suficiente, tema que esperan se modifique, enfatizando en que no se aplica de manera correcta.