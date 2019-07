Nacional 25-07-2019

Querellante buscará revertir el cierre de la investigación por maltratos en el Sename Valparaíso

La Corporación la Matriz de Valparaíso, como querellante en el caso de los maltratos denunciados al interior del Cread de Playa Ancha, buscará revertir el cierre de la investigación decretado este lunes por el Tribunal de Garantía porteño en la investigación que pesa sobre ex educadores del Sename acusados por niños y adolescentes de la institución.

El abogado querellante Carlos Alvear señaló que "no estamos conformes y vamos a reponer porque hay nueve diligentes pendientes y reiteradas al fiscal, otras que están en la querella presentada y que tampoco se han realizado".

Sin embargo, durante la audiencia estuvo el fiscal a cargo del caso y no tuvo objeción ante el cierre de investigación. El mismo persecutor tampoco respaldó al abogado cuando éste en una audiencia anterior denunció amenazas de parte de los imputados en contra de los niños víctimas.

Frente a esto, el querellante dijo que "no puede ser que el Ministerio Público regional no maneje la misma información que maneja el fiscal nacional, Jorge Abbot, porque éste tiene el informe de residencia de diciembre de 2018, en donde se establece y se aclara que en el 100 por ciento de los Cread se han cometido abusos y torturas".

El profesional tendrá una reunión este martes con la fiscalía y el Tribunal dentro de un plazo de 10 días determinará la primera audiencia de juicio oral.

Los imputados en el caso se mantienen con medidas cautelares.