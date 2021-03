Opinión 07-03-2021

QUEREMOS MÁS MUJERES EN TECNOLOGIA







Como ocurre en múltiples frentes, la mayoría de las mujeres que se desenvuelven en la industria de la tecnología han experimentado un desafío o discriminación en algún momento de su carrera debido a su género.



Esto claramente debe cambiar a medida que observamos que el mundo exige igualdad de condiciones para todos. La mayor amenaza para la diversidad es la creencia de que alguien más lo arreglará; por lo tanto, corresponde a cada uno de nosotros desempeñar nuestro papel: la más pequeña de las acciones, una palabra de aliento o un consejo de alguien que ya vivió esta experiencia, pueden marcar la diferencia.



Desde Samsung, no solo apoyamos la causa, sino que estamos activamente impulsando el cambio a nivel global. En octubre pasado, Samsung Reino Unido convocó a influyentes pensadores tecnológicos y activistas que impulsan el rol de las mujeres en la tecnología para discutir y abordar los problemas que enfrenta el talento femenino en toda la industria.



Como parte del evento -en la práctica, el primer capítulo del proyecto Samsung Pioneers, que esperamos se expanda a otras regiones del planeta prontamente- se les pidió a estas mujeres influyentes en la tecnología que compartieran sus mejores consejos para ayudar a empoderar a las mujeres dentro de la industria, y eviten sesgos que impidan el progreso de sus carreras.



Aprovechando la conmemoración del Día de la Mujer, quiero compartir tres valiosos consejos emanados de esa experiencia:



Siéntete cómoda en tu propia piel. Tendrás más éxito si abordas cualquier tarea, desafío u oportunidad con tu propio estilo y forma de ser. Por supuesto, todos debemos tener en cuenta los comentarios y la orientación para crecer, pero esto no debería ser a expensas de hacerlo de una manera que te resulte natural.



No esperes a que alguien más haga las preguntas importantes, y si tienes una idea o una creencia firme, no dudes en ponerla sobre la mesa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Te dijeron que no? También es posible que te digan que sí, mil veces. Pide el ascenso, pide la revisión salarial, pide el cambio.



Colabora con otras mujeres en tecnología y apunta a convertirte en una creadora de empleo en lugar de una en busca de empleo. Asesora a la próxima generación cuando puedas e involúcrate en tu comunidad local para entregar una idea de cuán accesible puede ser el mundo de la tecnología.



En Samsung queremos ver cada día a más mujeres en el campo de las STEM, por lo que seguiremos realizando acciones en esta línea. Entre estas, nuestro voluntariado corporativo con Laboratoria, una gran organización local que apoya a mujeres para que encuentren un trabajo en la industria tecnológica; el concurso global Soluciones para el Futuro, donde un requisito es contar con al menos una mujer en el equipo, logrando en 2020 un notable 53% de participación femenina, y Programa tus Ideas, iniciativa conjunta con Fundación País Digital para acercar la tecnología a estudiantes y profesorado, y donde las maestras mujeres han destacado especialmente por su capacidad infinita de aprender cosas nuevas.



Acciones que nos llenan de orgullo, y que nos inspiran para seguir generando más iniciativas con el fin de apoyar a más mujeres de nuestro país.





(Paulina Rodríguez, Gerenta de Ciudadanía Corporativa y RSE de Samsung Electronics Chile)