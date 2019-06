Crónica 04-06-2019

Quería instalar invernaderos y terminó creando una revolucionaria aplicación móvil de seguridad

El acompañamiento del Centro de Negocio Sercotec en Linares, hizo dar un giro radical en su vida profesional al ingeniero informático Rodrigo Soto Lara, quien luego de llegar buscando una asesoría para instalar invernaderos en los hogares, terminó convencido que lo suyo era no alejarse de su profesión y se puso manos a la obra para generar una pionera y revolucionaria aplicación móvil en materia de seguridad que pretende convertirse en un nuevo orden para las empresas que resguardan la seguridad en nuestro país.



“Me acuerdo perfectamente que cuando llegué al Centro de Negocios de Linares, buscando asesoría para instalar mini invernaderos los asesores no entendían mi interés por esta área, que no era la mía; y me preguntaron algunas cosas sobre mis intereses y fortalezas; al cabo de lo cual me hicieron caer en razón que tenía todo para generar un negocio pionero y que estaba destinado a cambiar el paradigma de la seguridad tradicional tal como la conocemos hasta estos días”, comenta este joven profesional mientras no despega su atención de los mails y modificaciones de su aplicación.

Pero antes de llegar a crear esta aplicación móvil trabajó como guardia de seguridad. “A pesar de tener mi profesión, no encontraba trabajo y la angustia de no generar un ingreso para mi familia me llevó a buscar trabajo en cualquier cosa; así que probé suerte como guardia de seguridad en una empresa en Concepción. La empresa tenía millones en pérdidas y gracias a mi trabajo pude entender las razones y así reducirlas. Me fue bien y eso me permitió replicar dicho modelo en una aplicación móvil dando paso a Bitácora Geo Seguridad”.



LOS COSTOS

Un factor no menor en estos días para decidirse por BITACORA es el económico; y es que hechos los estudios de mercado, demostró ser hasta un 60% más económica que su más cercano competidor, lo que a la larga, sumado a la tecnología de punta que integra se convierte en un producto efectivo y atractivo para cualquier empresa de seguridad. “La principal ventaja de Bitácora es la no necesidad de un hardware externo o especializado, simplemente sacamos provecho de las virtudes de un simple celular”.





EN QUE CONSISTE

Se trata de una aplicación que gestiona las rondas de los guardias y que saca provecho de la actual tecnología que todo smartphone poseen.

“Todos sabemos que los guardias manejan celulares, y lo que buscamos es que Bitácora se convierta en una herramienta imprescindible al generar rutas random cada vez que los guardias comienzan una nueva ronda. De allí que el cliente podrá contar con un personal 100% funcional y con ello reducir considerablemente el número de robos y pérdidas”, afirmó.



TECNOLOGÍA DE PUNTA

La aplicación genera puntos estratégicos GPS donde cada guardia debe circular en el orden que Bitácora indica para así poder completar su ronda y el supervisor o dueño podrá ver inmediatamente si se cumplió con el objetivo y cuantas rondas se han realizado. En caso de alguna situación de riesgo, pueden actuar de manera efectiva creando un evento que les permite tomar fotografías, escribir textos o bien grabar audios para dejar registro de la situación, la cual queda almacenada de forma inmediata en los servidores para su uso. En caso de ser una situación de emergencia cuentan con un botón de pánico que los contacta con un número previamente registrado.