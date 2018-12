Opinión 11-12-2018

Queridas maestras normalistas -Lucila, Ernestina y Graciela-



La tarde noche del 3 de noviembre, no puede pasar al olvido. Nos convocaron a la Biblioteca Pública, la Agrupación Literaria “Prisma”, con el afecto de su profesora y coordinadora Nancy Tapia. Nos reuníamos para una sencilla y emotiva ceremonia, donde concluían un año de trabajo; destacando a cada uno de los integrantes con sus intervenciones, para culminar con un sentido homenaje a la distinguida maestra señora Graciela Otárola.

Los nombres de Lucila, Ernestina y Graciela, permiten encontrar una conjunción inesperada e impensada que ocurriera este año. La literatura y la pedagogía unidas por un mismo fin.

¿Quién fue Lucila Godoy Alcayaga? La imagen que se construyó o que desde nuestra infancia ayudamos a construir, fue la de una maestra rural ocupada maternalmente por sus niños; de rondas obligadas en las escuelas y liceos fiscales, de ayer y de hoy.

La que inspiró a la Srta. Ernestina, para ser educadora -dirigiendo la Escuela 7 de Linares- y, posteriormente, al recibir su jubilación, decidiendo fundar un colegio para seguir educando, desde la misma perspectiva de Lucila y la suya propia, en el naciente Colegio “Lucila Godoy” de Linares, el año 1968.

Colegio que, con la impronta de Lucila Godoy, la maestra y poetisa, junto a la mano generosa de la Srta. Ernestina, este año celebró su 50º aniversario, desde cuando abriera las puertas aquella casona ubicada en Max Jara esquina con Lautaro.

¿Quién fue Ernestina Cancino Vera? Profesora normalista con una larga y destacada trayectoria como educadora, desempeñándose en colegios rurales y en la ciudad, profesión que la hacía sentir muy cercana a la insigne poetisa y maestra Gabriela Mistral (Lucila Godoy).

Formadora de profesores y alumnos, el colegio tuvo rápido crecimiento en la antigua casona, incentivando capacidades y talentos, sello que el establecimiento mantiene -con el generoso aporte de sus maestros-; y que ha sido capaz de mantener y transmitir a las nuevas generaciones.

La que con granito de arena contribuyó, prolongando su tarea de maestra, “sembrando una escuela” para que niñas y niños de Linares construyeran su proyecto de vida y, que en un rincón de sus jóvenes corazones, la maestra compartiera su amor por la educación, ayudándoles a crecer como estudiantes y convertirse en personas de bien.

¿Quién es Graciela Otárola Vergara? Usted, estimada profesora Graciela, bajo el amparo de Lucila Godoy y de Ernestina Cancino, trabajó con ella en la Escuela Nº 7 de Linares, se impregnó del cariño por la educación de niñas y niños-; que con mano protectora siguieron el camino que ustedes sembraron.

Hoy disfrutando el tiempo libre; dedicándose a escribir y compartir vivencias del ayer, para señalar los caminos de hoy, a tantos que salieron del Jardín Infantil de la Escuela Nº 7, en Constitución (hoy, Kurt Möller) al llegar a Chacabuco.

La historia, que registra hechos, situaciones y momentos inolvidables, nos encuentra en el camino, una vez más. En mi caso, por las luces de la memoria, que me llevan por el ayer, para bien recordar y agradecer hoy.

Estudié en el Jardín Infantil de la Escuela Nº 7, con mi profesora Graciela Otárola; siendo Directora la señorita Ernestina Cancino. Cursé mis estudios de primaria y humanidades -reformas educativas incluidas- para empezar mis estudios universitarios. Mi primer trabajo de profesor fue en el Colegio Lucila Godoy de Linares, guiado por su propietaria y Directora Ernestina Cancino Vera.

En mis inicios, dejamos algunas acciones -junto a los colegas de entonces- que recuerdo desde el ayer: inicio de la primera biblioteca, guiada por la Srta. Ernestina -con sus consejos y selección de materiales didácticos- para beneficio de los estudiantes “del Lucila”, como le llamábamos de forma coloquial.

Una representación de la obra “La pérgola de las flores”, escenografía incluida, para una muestra teatral, en Plaza de Armas, en conjunto con colegios de enseñanza básica de la ciudad.

En un sencillo poema, para niños, expreso la impronta de la Srta. Ernestina, reflejando el quehacer del colegio. Fue de su agrado; buscamos, entonces, ayuda para musicalizar -esas breves líneas infantiles- en Víctor Rondón Sepúlveda, logrando la perfecta combinación de un Himno para el Colegio; que hasta el día de hoy se entona en cada ceremonia “del Lucila”.

Víctor Rondón es un destacado docente, profesor titular de la U. de Chile, Facultad de Artes, como magister en musicología y doctor en historia, ex integrante del grupo Syntagma Musicum, de la Universidad de Santiago.

Cómo nos hubiera gustado encontrarnos con usted, Señorita Ernestina, en la fiesta del Cincuentenario del Lucila. Entonar el Himno y recordar felices momentos de los inicios de su colegio, nuestro colegio, Alma Mater para muchos, que en esas pequeñas aulas comenzamos a transitar por los caminos de la educación.

Como señalamos, la tarde noche del 3 de noviembre, la Agrupación Literaria Prisma homenajeó sincera y muy merecidamente a la Sra. Graciela Otárola Vergara, por su destacada trayectoria poética.

Los inicios de la Sra. Graciela, en el trabajo literario, se remontan al Grupo literario Marea Baja, hoy Amaranto. Acude a la Biblioteca Pública, los días martes, para las sesiones de conversación y creación poética, con el grupo que dirige Patricio Leiva.

Palabras de agradecimiento a la Agrupación Literaria Prisma, por reunir a la gente que gusta crear, conversar y discutir, pero sobre todo, por aprender a ver la literatura con otros ojos.

Finalmente, mencionar que en “mi primer curso del Lucila”, registro dos alumnas -y es probable que alguien más. Me disculpo, por la omisión, que eligieron esta noble profesión de educar: Jacqueline Concha, directora del Liceo Comercial de Linares; Marcela Vásquez, directora del Colegio Salomón Salman, de Linares.

Un sincero agradecimiento a la profesora Nancy Tapia Navarrete, por la ceremonia, su trabajo y el momento que nos regaló a quienes estuvimos en dicha ceremonia. (Linares, 3 de diciembre de 2018)



Manuel Quevedo Méndez