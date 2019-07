Opinión 13-07-2019

¿Quién es Gurlyen?

Gurlyen Michel, una mujer de Haití con 41 años de edad. Ella llegó a Chile el año 2017 en busca de una mejor vida, se desempeñó como asesora del hogar puertas adentro, si bien en sus inicios solo se comunicaba con señas y no lograba comunicarse con los niños que tenía a su cuidado, su labor la hacía con amor y en silencio, con miradas y gestos que parecían hablar en la mente del otro, por lo cual no eran necesarias las palabras.

Al pasar el tiempo, vivió la maternidad a través de hijos que no eran los suyos, con la esperanza de reunir el dinero para traer a los propios desde Haití.

Cada día hizo sus pasos más seguros, en un país que discrimina por el color, por la pobreza, por el género, por el tipo de trabajo al que pudo acceder.

Su primer impulso fue de la mano de la Universidad Católica del Maule, con entusiasmo participó de los cursos de español y del taller muñequería que dio el Centro de Estudios Migratorios e Interculturales (CEMIN), ese fue un espacio de encuentro con otras mujeres con las cuales se veía a través de sus relatos y experiencias, la otredad.

Este caso nos recuerda a Rebeka Pierre, mujer haitiana embarazada de nueve meses que murió en la vía pública en mayo del 2019, en Adma Borgella mujer haitiana que fallece en abril del 2018 de un paro cardiorrespiratorio, tras esperar toda la noche la atención de una ambulancia. También nos recuerda a Joane Florvil mujer haitiana, que por no hablar español creyeron que había abandonado a su hija, y al ser detenida entre la angustia y la desesperación se golpeó la cabeza, muriendo en septiembre del 2017.

No necesitamos el conocimiento de una lengua para comunicarnos interculturalmente, las personas hablan de distintas maneras, solo hay que saber escuchar. Necesitamos instituciones y personas que puedan proyectar su misión de acoger al que sufre como lo hizo la UCM, escribiendo parte de la historia de esta mujer.

El Estado debe trabajar decididamente por los derechos de todos y todas, especialmente de mujeres desplazadas. Hoy muchas son compañeras de un nuevo viaje, de un viaje que no quisieron emprender, y que tiene como común denominador el silencio.

Gurlyen Michel mujer haitiana de 41 años de edad, murió de neumonía el día sábado 29 junio en la ciudad de Talca, Chile, tras ser enviada a su casa. A sus hermanos no les importa el motivo, no entienden las razones, solo dicen que pudo haberse evitado. No lo sabemos, solo sabemos que otra mujer haitiana ha muerto en Chile, y esta vez, en el Maule.



Dra. Karla Morales, investigadora del Grupo de Investigación en Migración e Interculturalidad de la Universidad Católica del Maule)