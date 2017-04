Opinión 09-04-2017

¿Quién es Lenin Moreno?

¿Quién es Lenin Moreno? ¿Lo conocen? Es un hombre, de 64 años, que en el año 1998 -a raíz de un disparo- quedó parapléjico, es decir, paralizado de la cintura hacia abajo, lo que le obliga a movilizarse en silla de ruedas. Licenciado en Administración Pública y con estudios de medicina y psicología, lucha por causas sociales y planes para las personas con discapacidades.

Un líder, un hombre íntegro que fue nominado para el premio Nobel de La Paz en el año 2012 y nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas como enviado para la Discapacidad (2014-2016). Y hoy, el nuevo Presidente electo de Ecuador.

Que oportunidad para Ecuador y para América Latina. No puedo negar que siento un poco de envidia. Veo a nuestros candidatos a la presidencia pelear desde lo más pequeño de una sociedad, luchar por sus propios intereses y no por crear una nación grande, fuerte y justa.

Me gustaría ver a grandes pensadores y soñadores luchando por crear y avanzar hacia el desarrollo de una nación mejor. Siento que el mundo político dejó de creer que un Chile justo y equitativo, es posible para todos.

Un Chile con todos es mejor que el Chile segregado que hoy vivimos. Seguimos teniendo una educación segregada. Los niños con discapacidad no son incluidos con facilidad, más bien el derecho a la educación la entregamos "como un favor". No hay que olvidar que nuestra nueva ley de inclusión escolar solo permite seleccionar a los niños con discapacidad, los niños sin discapacidad no pueden ser seleccionados. Estas son las inequidades de nuestra realidad social y que nos llevan a una serie de preguntas que no tienen respuesta; ¿Por qué esa diferencia entre personas con y sin discapacidad? ¿Cómo construimos una sociedad inclusiva si desde el Estado excluimos?

Quizás, y ojalá así sea, la llegada de un Presidente con discapacidad a Ecuador sea un modelo de muchos a seguir en América Latina. No por su discapacidad, sino por el gran hombre que hay detrás de la silla de ruedas que muchos verán. Ese hombre justo y soñador, ese hombre que podrá abrir grandes puertas a las personas con discapacidad desde el derecho y no desde un enfoque de caridad.

Esperemos que se irradie desde Ecuador a todo nuestro continente que con o sin discapacidad, lo importante es la persona, lo que piensa y lo que sueña para gobernar, llevar a Ecuador a ser una nación que haga la diferencia.

Sueño que Chile alguna vez tenga la oportunidad de tener un candidato al Nobel de La Paz y que llegue a presidir el país. Si tiene discapacidad... cuanto mejor para todos.







(Por Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL)