Opinión 14-10-2021

¿QUIEN NOS DEBE GOBERNAR?



Ya vimos que el conocimiento y la inteligencia no fueron la base curricular suficiente, que nos garantizara nada. Este doctor en economía de Harvard, nos dejará un sinsabor amargo que marcará por años nuestras vidas y el recuerdo que tengamos en el tiempo de su triste figura, estoy seguro que a muy pocos les generará nostalgia.

Pero entonces, ¿Quién nos debe gobernar?

Asistí a los dos “Debates Presidenciales” que se han efectuado hasta ahora y qué quieren que les diga, estoy muy preocupado, no sólo por las profundas diferencias valóricas y concepción política que me separan de la enorme mayoría de los candidatos, sino que por las notorias falencias culturales y técnicas, que las múltiples capas del maquillaje del marketing político, no consiguen disimular.

Entonces, me vuelvo y les vuelvo a preguntar, ¿Quién nos debe gobernar?, puesto que será uno de ellos quien asumirá el Gobierno, el mando de nuestra Nación.

Pero qué audacia si esto no es la elección de una Junta de Vecinos, es la Presidencia de Chile.

¿Quién les dice a estas personas que tienen las competencias para tan trascendente puesto político?.

Me recuerda cuando Don Francisco les preguntaba a los participantes del "Concurso Parecidos a”, sobre quién le había dicho que se presentara, siendo que las respuestas típicas solían ser mi mamá o unos “amigos” del trabajo. Es exactamente lo mismo.

Cómo me gustaría hacer un caso a caso, pero para qué si ustedes también pueden ver y saben de lo que estoy hablando.

Un Presidente de Chile debe ser además de una persona íntegra, un líder y un ser preparado y experimentado, que si bien no precisa haber pasado ni siquiera por fuera de Harvard, al menos debe saber cuánto vale su propio programa de gobierno. Haber trabajado en el mundo privado, haber emprendido un negocio, haber pagado un sueldo o haber juntado la plata para el IVA.

Los errores que un Presidente comete no se subsanan pidiendo reiteradas disculpas, pues pueden condenar a una Nación entera a sufrir con sus torpezas, generando miseria que ciertamente atacará a los más desposeídos, pues los “ricos” siempre estarán debidamente blindados.

Dios ilumine a los chilenos.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)