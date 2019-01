Opinión 06-01-2019

¿Quiénes son los haitianos?

“ Nadie los va a parar en la búsqueda de sus sueños. Se merecen todos y cada uno de sus éxitos” Michelle Obama.

Hoy en día y no solo en nuestra ciudad de Linares, pasan por nuestro lado, algunas personas de color, eufemística llamadas a sí. En la práctica son especialmente Haitianos, hablando su propio lenguaje “ Créole Haitien” basada en el francés mezclado con otras lenguas africanas.

Algunos altos, otros no. Algunas delgadas, otras un tanto gordiflonas. De grandes ojos negros y a veces mostrando una blanca y envidiable dentadura.

Todos ellos provienen de una isla caribeña, descubierta por C. Colón en 1492 que la bautizó como “ La Hispaniola o la Española, donde pasó su primera Navidad en el Nuevo Mundo junto con los nativos que eran los “ Taínos” a los que denominó Indios.

Seguidamente y con el propósito de enriquecer el acervo cultural, de mis posibles lectores, expondré algunos antecedentes leídos en BBC Mundo/ “ El comercio de Lima” 30.12.2018.

Aprendí por ej. que sus habitantes, para lograr su emancipación de Francia tuvieron que cancelar por 122 años a Bancos franceses, estadounidenses y alemanes que prestó a ese país miles de millones que no permitió al país desarrollarse económico y culturalmente.

Hace poco, Haití cumplió 215 años de vida Independiente, siendo el primer país latinoamericano en lograr conquistarlo. Todo ello lo consiguieron tras la “ única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana”.

Haití se enorgullece de ello, pero tiene en contra aspectos negativos como lo es, ser hoy en día, el país más pobre de América y uno de los más paupérrimos del mundo ( datos del Bco. Mundial)

Además, comentaremos que Haití en cuanto a su ubicación está asentada sobre la “ falla” principal de las placas tectónicas de nort .américa y el Caribe y es frecuentemente asolada por grandes terremotos o huracanes que azotan la región y que no permiten hoy en día, un verdadero resurgimiento económico. Elllo produce devastación , hambruna y se convierte en la principal causa para que sus habitantes migren a otras regiones en busca de un real sustento para resolver principalmente la hambruna que los empuja a migrar.

Pero no siempre fue así .Inicialmente los colonizadores explotaban yacimientos de oro y producción de azúcar ,pero el descubrimiento de otras tierras con mayores riquezas, hizo que el interés por permanecer en la isla disminuyera. Por otra parte, el Rey Luis XIV ( el rey Sol) en 1665 reclamó para Francia ese territorio que denominó Saint Dominique, que convirtió la isla como la Perla de las Antillas ,transformándola en la colonia más rica del mundo y lucrativa del Caribe.

Para 1879 el 25% de la producción de azúcar del mundo provenía de Saint Dominique, enriqueciendo al país galo. Allí se producía además café, tabaco, cacao, algodón. Para poder tener mano de obra fácil , barata, no encontraron nada mejor que traer esclavos de Africa . Y al final se die que de 425 mil de éstos quedaron solo 175 mil en condiciones de trabajo El promedio de vida de ellos no superaba los 21 años ,morían por enfermedades, exceso de trabajo y sadismo de sus dueños. El texto leído recomienda leer al respecto al autor haitiano Pompée Valentín que narra las aberraciones cometidas contra los esclavos por sus amos blancos.

Pero, todo mal tiene su fin y terminó en gran parte con la llamada “ revolución de les gens de coleur” dado que en 1791 un líder jamaiquino Boukman , tomando como modelo la Revolución Francesa( al igual que Est. Unidos poco después el 22 de agosto de 1791 organizó a los esclavos quienes destruyeron las plantaciones de los amos blancos y dieron posteriormente un frente común contra las fuerzas de N. Bonaparte y finalmente 12 años después, lograron alcanzar su objetivo : expulsar a los franceses.

En resumen: lo que he tratado de explicar a través de este resumen, es que No por gusto, los haitianos que es la materia que nos preocupó en esta crónica, dejan su país natal, sus pocas pertenencias, familiares y recuerdos, han llegado refugiándose a Chile ( y a Linares) en busca de una nueva calidad de vida, atraídos por posibles oportunidades económicas, seguridad, es decir un “ cambio en sus vidas”. Démosles una oportunidad y si es posible ,un saludo fraternal, o al menos una sonrisa que nazca de lo más profundo de nuestros sentimientos.

¡ Bienvenidos amigos haitianos a Chile y a nuestra ciudad!



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista