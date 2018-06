Deporte 23-06-2018

Quieren seguir invictos en casa: Albirrojos quieren celebrar esta tarde con su hinchada

Duelo ante Lautaro de Buin se juega desde las 16:30 horas

De acuerdo a las estadísticas, si los dirigidos por el “monono” González quieren clasificar no deben dejar escapar puntos en su reducto. Deben ganar todos los partidos de local, y creemos que lo pueden lograr puesto que la semana pasada estuvieron a punto de haberle amargado la tarde al puntero Limache. Realizaron una excelente presentación, incluso los líderes anotaron la igualdad en evidente posición de adelanto.

La baja para este duelo será la ausencia de Marco Arriagada, que recibió cartulina roja, en la ciudad de los tomates. El partido de esta jornada reviste una gran importancia porque los forasteros están un escalón más arriba que el “depo”, pero los albirrojos tienen un partido pendiente ante Rengo, que todavía no se ha programado.

COMO LLEGAN

Lautaro de Buin ha jugado 4 encuentros en calidad de visitante, de los cuales sólo registra un triunfo ante Municipal Santiago por 2 a 1. El resto son derrotas frente a los cuadros de: Limache, Trasandino y Colina. No registran empates y la peor goleada recibida fue ante el líder por 5 a 0. De los 9 encuentros disputados suma 5 victorias y 4 fracasos. Llevan 17 goles a favor y 18 en contra, suman 15 puntos y están ubicados en la séptima posición de la tabla de la Tercera División. Vienen de ganar por 2 a 1 frente a Osorno, en casa.

Los linarenses estuvieron a minutos de haber dado un golpe al puntero, con anotación de Rozas. La igualdad de Limache llegó gracias a un tanto en clara posición de adelanto que el juez del partido la dejó pasar. Deportes Linares se ubica en la octava posición con 14 puntos. Con ocho partidos disputados de los cuales registra 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Con 12 goles a favor y 7 en contra. De local ha jugado en el Tucapel Bustamante Lastra, en tres ocasiones con dos triunfos ante Real San Joaquín y Municipal Mejillones. Y un empate sin goles con Tomas Greig. Su máximo artillero es Cristian “milagrito” Monsalve con 3 conquistas. Destacar que los “toros” están invictos en su feudo y quieren seguir con esta buena racha esta tarde.

POSIBLE ALINEACIÓN

Los albirrojos saltarían al césped del polideportivo de la calle Rengo, con: David Pérez, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Javier Parra, Alejandro Fariña, Matías Parra, Diego Fuentes, Felipe Tenorio, Cristian Castillo, Aarón Araya y Cristián Monsalve.

TABLA DE POSICIONES

El puntero de la actual competencia es el cuadro de Limache, con 23 unidades; Municipal Salamanca, 19; Trasandino, 17; Colina y Provincial Ovalle, 16; Rancagua Sur y Lautaro, con 15; Deportes Linares, 14; Municipal Santiago, 12; Tomas Greig y Rengo, 8; Real San Joaquin y Mejillones, 6; Osorno, 5 y el colista Macul, 4 puntos.

Cartelera

Sábado

15:00 horas Salamanca – Limache

16:30 horas Linares – Lautaro de Buin

19:00 horas Rancagua Sur – Rengo

Domingo

16:00 horas Osorno - Provincial Ovalle

16:00 horas Real San Joaquín – Municipal Santiago

17:00 horas Macul – Mejillones

17:30 horas Tomas Greig – Trasandino



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo