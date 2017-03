Opinión 03-03-2017

Quiero leer un poema

MATIAS, MI NIÑO AMADO: cuando han transcurrido tres largos e interminables años desde tu inesperada partida, un tres de Marzo como hoy, quiero decirte desde el fondo de mi corazón que cada día te extraño, te siento, recuerdo tu voz , tu sonrisa y por supuesto tu carácter un "poquito complicado”, como ambos entendemos. El Don de la Fe me dice que estás descansando en Paz en los brazos del Dios Padre y que tú y yo esperamos el día del reencuentro definitivo para nuevamente abrazarnos.

Sabes mi niño, en esta oportunidad quiero leer con los lectores de este Diario amigo, el hermoso Poema que un compañero de Universidad te escribió y leyó en tu despedida final, para mí la más triste de todas las despedidas. Siempre pensamos racionalmente que tú partirías después que yo. En aquel instante de dolor tan indescriptible, Maximiano Contreras, compañero en tu Escuela de Teatro, entregó el siguiente Poema que atesoro junto a otros recuerdos tuyos en un lugar sagrado, muy cerca mío y que releo a menudo.



PARA MATIAS

“ Caballero de los ojos duros, fuertes, tristes,

cristalinos …

Estirpe de guerrero anónimo, luchador aguerrido,

sensible …

Distinguido cuerpo alargado, alma dionisíaca …

Sonrisa de luna menguante … Toda una vida

por delante …

Ahora caminas de espalda, aún así miras de frente

erguido de corazón …

Llegaste al último personaje del eslabón

humanoide, para así quedar petrificado…

Como la noble estatua en plazas marchitas,

con arma de borrachos y puñaladas grafiteras. “

Así quizás te hubiese gustado…

Santiago 03 de Marzo de 2014.

Escuela de Teatro

Universidad Humanismo Cristiano.



Este Poema que hoy quiero leer junto a los lectores de “El Heraldo”, refleja lo que significabas para nosotros tu Familia y para quienes te conocieron, como fue en tu Universidad. Más de una vez, entre la fuerza de tu carácter y la bondad de tu alma, te vi derramar lágrimas de impotencia frente a situaciones que despertaban tu compromiso solidario. Los compañeros de tu amada Escuela de Teatro así lo entendieron y escribieron.

Hijo mío: como todo ser humano no eras perfecto, tenías virtudes y defectos, pero en mi recuerdo guardo las primeras que brotaban de tu joven y generoso corazón. Nunca olvidaré tu rebeldía ante las injusticias y frente a la crítica por los defectos de las personas y no reconocimiento de sus virtudes, especialmente de las más humildes, como tantas veces te escuché decirlo. Doy gracias a Dios, porque me acompañaste durante veinticuatro años que fueron los mismos de tu hermosa vida y por siempre serás Mi Niño Amado.



Tu mamita, Andrea Jarabrán González