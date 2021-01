Crónica 30-01-2021

“Quincho Pajonales”: una parada obligada para los amantes de la comida y la naturaleza en Pelluhue

La empresaria comenzó a vender empanadas en una localidad cercana, logrando el éxito necesario que la impulsó a instalar su triunfante local donde ofrece una atractiva carta de comida chilena.



Myriam Osorio es la propietaria de “Quincho Pajonales”, un negocio familiar que producto del éxito de sus características empanadas de horno, logró instalar su local en el camino que une a Cauquenes con Pelluhue, ofreciendo un espacio ideal de esparcimiento sin preocupaciones.

Basándose en la receta de su suegra, la empresaria comenzó vendiendo 40 empanadas en una población ubicada a 3 kilómetros de su casa “las vendía todas y me pedían más”, indicó la señora Myriam, quien de a poco fue reuniendo más recursos que la llevaron a armar su negocio.

El emprendimiento que surgió producto de la necesidad lleva dos años de funcionamiento siendo aclamado no solo por los lugareños, sino que además por los turistas que transitan por la ruta hacia la costa.

“La gente está fascinada con las empanadas, vienen a comprar de diferentes partes, incluso me han llamado para encargarme y llevárselas a sus ciudades”.

La empresaria comenzó a asesorarse en el Centro de Negocios Sercotec Linares satélite Cauquenes que opera la Universidad Santo Tomás, con el objetivo de aprender a cómo llevar su negocio.

“Yo tenía la idea, pero no sabía cómo ejecutarla y ellos me enseñaron y guiaron en todo. Las capacitaciones han sido de gran ayuda, aprendí sobre los costos, gastos y muchas cosas más que no sabía. Estoy muy agradecida”, señaló.

Myriam junto a sus tres hijos, buscan entregar una excelente atención a sus clientes quienes no solo puedes encontrar empanadas de horno, carne a las brasas y una variedad de platos. También puedes disfrutar de un tour y una cabalgata en los bellos paisajes rodeados de árboles nativos que prometen un espacio de relajo para cualquier visitante.

En este contexto el Director Regional de Sercotec Maule, Gerardo Castillo, destacó el espíritu emprendedor de esta familia “nos enorgullece tener emprendedores como la señora Myriam y su familia que ven una oportunidad de negocio en cada rincón. Esperamos que las herramientas que se entregan en nuestros Centros de Negocios, junto a las habilidades adquiridas, les permitan obtener ideas nuevas para reinventarse y crecer constantemente”.

Actualmente, la empresaria continúa atendiendo en la terraza montada especialmente por el Covid-19, esperando que, al pasar la pandemia, se reactive el turismo y se llene de personas que quieran disfrutar de sus comidas, de las aguas del río Curanilahue y la naturaleza que brindan un bello entorno de desconexión.

Si deseas contactarlos puedes visitar el Quincho Pajonales ubicado en Kilometro 24 camino a Chanco, Parcela el Durazno, o sus redes sociales @Quincho.pajonales en Instagram y Quincho Pajonales en Facebook.