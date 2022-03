Social 26-03-2022

Quinto retiro: Casi un millón de personas podría sacar menos de 100 mil pesos

Aumenta la preocupación entre expertos en seguridad social por la tramitación en el Congreso de un quinto retiro de fondos de pensiones, pues se prevé que con su posible promulgación, más de 3 millones de afiliados quedarían sin ahorros, según la consultora Ciedess.



Rodrigo Gutiérrez, gerente general de esa organización, insistió en que "un nuevo retiro de fondos ocasionará un gran daño previsional en las personas", pues al sumar los eventuales usuarios sin recursos, "son aproximadamente 5 millones 100 mil personas que quedarán sin saldos en sus cuentas; esto equivale aproximadamente al 45 por ciento del total de los afiliados al sistema".



"Un nuevo retiro no favorece a quienes más lo necesitan, sino que a quienes tienen mayores saldos en sus cuentas. Es importante tener presente que aproximadamente un millón de personas podrá retirar sólo un monto inferior a 100.000 pesos", agregó.



La Asociación de Asesores Previsionales también hizo un llamado a los legisladores a rechazar esta medida, pues aleja la posibilidad de mejorar las pensiones actuales, que es una de las metas del propio programa del Presidente Gabriel Boric.



"Queremos pedirle a los parlamentarios que actúen con responsabilidad y no insistan en este tipo de medidas. Hablamos de más de 5 millones de personas que no tendrán cómo financiar pensiones dignas por culpa de estos retiros", emplazó Lientur Vergara, presidente del gremio.



Advirtió que "sumado a esto, tenemos el impacto que los retiros están generando en todo el sistema: rentabilidades negativas que acumulan todos los fondos en los últimos 12 meses, y además de eso, seguimos siendo golpeados por los efectos de la alta inflación, que los retiros también han provocado".



"La evidencia está, y las razones son conocidas por todos", remató.



EYZAGUIRRE: EL RETIRO ES "DEVASTADOR" PARA LA GENTE VULNERABLE

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) indicó en El Primer Café de Cooperativa que "no es sólo un problema de inflación; aquí hay un problema muy serio para la gente más vulnerable", debido al impacto de esta política en el mercado de capitales: "Para la gente que quiere comprar una casa, para las pymes que quieren tener un crédito, el retiro es devastador", aseveró.



"El punto es bien de fondo, porque en la medida que tú insistas y vuelvas a insistir en que la cuenta de la AFP es mi plata, sólo mi plata, y una cuenta individual, como una cuenta en el banco, la gente va a tirar a sacar esa plata. Eso está escrito en tomos de tomos económicos", agregó.