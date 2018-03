Opinión 31-03-2018

Quisiera

Quisiera algún día, crear el poema

Para llegar al hombre, a la mujer, que no cree en Dios

Poderles decir a través del verso

Lo necesario, que es El para vivir.



Vivir intensamente bajo su alero

Seguir sus consejos plagados de Amor

Saber que en el mundo no se mueve nada

Si no es con la venia de Nuestro Señor.

Que lean los versos y sepan aquellos

Que todo en la vida emana de Dios

Que somos tan torpes y nos revelamos

Dejando de lado su sagrado Amor.

Misión del poeta, del escritor

A través de los escritos dar a conocer

Que la vida, con todos sus problemas

Ofrece cada día un nuevo amanecer

Quitarle tiempo al tiempo

Pues la vida pasa, casi sin percibir

Vivimos tan a prisa tan alocadamente

Sin acordarnos siquiera que llega la hora

Tenemos que partir



(Mario Villagrán)