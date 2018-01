Opinión 10-01-2018

Quo vadis, christian democratiam? (Parte II)

¿Cuándo se jodió la Democracia Cristiana?

La Democracia Cristiana ha transitado de la certidumbre de su actuar político nacional en sus inicios hacia la incertidumbre que, la ha llevado al fracaso electoral en estas últimas elecciones presidenciales, parlamentarias y Cores.

Recorriendo su historia, nos encontramos con lo siguiente:

Estamos en los años sesenta, en plena Guerra Fría y el mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques enemigos que eran: Oriente dominado por la Unión Soviética y políticamente manejada por el partido comunista y Occidente manejado políticamente y económicamente por los EE.UU., e Inglaterra con todos sus territorios de ultramar. Ambos bloques cuidaban “sus dominios o áreas de influencias” y no renunciarían a perder ni un km2 de ellos, sometiendo a cada uno de los países ya sea políticamente, económicamente o invadiéndolos militarmente cuando alguno de rebelaba.

En ese contexto aparece en escena la DC que esgrimió como pilar fundamental de su acción política, el pensamiento comunitario y consolidarse como una tercera vía de desarrollo frente al capitalismo salvaje como lo describió Paulo VI en su encíclica “Populorum Progressio”, representado por la derecha en este país o por la lucha de clases y la vía armada como la preconizaba el partido comunista, la cual ya se había expresado en América Latina en Cuba y se estaba luchando en Bolivia.

Surge la primera rebelión en la DC, los que formaron el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, de sus sectores de izquierda quienes frente a la situación en la cual se vivía dentro de la DC demuestran su descontento desde mediados del gobierno de Frei Montalva, debido a la política "pronorteamericana" llevada a cabo en ese partido, que lleva al PDC a caer en una incertidumbre política, programática y ambigüedades que se hace sentir hasta hoy en una pérdida de confianza en la gente.

Una sublevación militar que ocurrió en octubre 1969, donde un grupo de oficiales liderados por el General de Brigada Roberto Viaux, se acuarteló en el Regimiento “Tacna” de Santiago para exigir mejoras salariales y profesionales para el ejército, lo que según la constitución del año 1925, en uno de sus artículos habla muy claro de sedición cuando un grupo de personas se reúne con armas para conseguir un objetivo y todos deben ser castigados con el máximo peso de la ley y su objetivo militar era: “...en acuartelar a la totalidad de las unidades de la Primera División que él dirigiría, desconocer el gobierno e impedir que los buques cargados de cobre, que tenían por destino los EEUU, zarparan del país. La ciudad de Santiago, en tanto, debía reaccionar apresuradamente y acuartelar el máximo de unidades a las afueras de la capital, con la finalidad de dejar sin reacción inmediata al gobierno. Los puntos elegidos para acuartelarse en Santiago eran Batuco y la Base Aérea El Bosque.”

El 27 de octubre el fiscal militar Saavedra encargó reo al general Viaux y algunos oficiales que, a mi juicio personal, fue una reacción blanda del gobierno de Frei Montalva por los pocos inculpados y no por el motivo de sedición que, si hubiese sido así, la DC habría dado un paso gigantesco en la defensa de la institucionalidad; y así habría sido reconocida y no por dar una solución para salir del problema.

Al salir en libertad provisional, Viaux recibió en su hogar felicitaciones y también una estatuilla con la frase “de los hermanos menores al hermano mayor”. Posteriormente, en un almuerzo en su honor, Viaux señaló: “Tengo la convicción de que más pronto de lo que pueda pensarse, contra el Estado de Derecho que existe en Chile, volverá a surgir una vez más el Derecho de la Fuerza.”

Sentencia que jamás se debería haber pronunciado si al menos todos los oficiales involucrados en este acto de sedición hubiesen recibido el castigo que se merecían y que marcó un antes y un después de la responsabilidad moral de Frei Montalva y la DC, que era el partido único gobernante, en defensa de la institucionalidad y que marcó la ruta nefasta a seguir en lo que vendría después con el golpe de Estado a un gobierno constitucional.

Una nueva rebeldía se produjo en las filas de la DC, formándose la Izquierda Cristiana, y todo eso a mi juicio fue por la falta de claridad de su política y abandono de su pensamiento central que era el comunitarismo. ¿Por qué? Afirmo que les faltó valentía y decisión política.

Eduardo Frei Montalva dio un inicial apoyo al golpe de Estado, que estigmatizó su figura política, y que no logró borrar, aunque se convirtió en una de las principales figuras de la oposición contra la dictadura de Pinochet, siendo el único autorizado en realizar una manifestación contraria a la aprobación de la Constitución Política de 1980, lo que le costaría su asesinato en el año 1982.

Varios de sus ex ministros apoyaron también la dictadura como Modesto Collados, Jorge Cauas, William Thayer y el ex parlamentario Juan de Dios Carmona, y parlamentarios en ejercicio al momento del golpe, como Patricio Aylwin y otros, apoyo que la han tildado por sectores de la izquierda como “golpista” y por sectores de la derecha como “tontos útiles”.

Vino el triunfo del NO y los gobiernos de la Concertación y cuando las nuevas generaciones querían que se debatiera y se propusiera el nuevo Chile para vivir en democracia, con sus reformas políticas y valóricas, políticas sociales y transformaciones necesarias, a aquel blindaje heredado de la dictadura, la DC y sus socios se “conformaron con una justicia en lo posible”, lo cual se les agradece, pero las exigencias eran más allá de la “alegría que viene” y se esfumaron en sus propios sofismas, sumiendo a una juventud a la decepción, al nihilismo y a las adicciones, porque no tuvieron el coraje de llevarlas a cabo, hasta que una mujer valiente las presentó con toda la oposición apoyada por algunos DC en su contra.

El abandono de su pensamiento filosófico y estas actuaciones totalmente contrarias a su quehacer político me lleva a reflexionar cuando en sus congresos ideológicos expone como sus valores fundamentales de la convivencia y fraternidad, la Fidelidad a los Principios, en su quehacer partidario interno y nacional.

Sergio Micco y Eduardo Safirio expresan: Sabemos también, “-que el alma de la Democracia Cristiana chilena se encuentra dividida entre quienes sostienen la necesidad de recuperar los valores para cambiar el mundo; y los que asumen alegres una modernidad sin ideologías ni doctrinas e, incluso, los que insinúan que es en el liberalismo donde se encuentran las respuestas para los problemas sociales y, paradojalmente, en la Democracia Cristiana-” (El Renacer de la Filosofía de la Comunidad).

También hay que mencionar la corrupción y enriquecimiento de demócratas cristianos que se han aprovechado de la confianza que han depositado en ellos, las autoridades y el pueblo de Chile, para ejercer esta vocación de servicio público y la falta de lealtad de algunos personeros a los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.

Les recuerdo a los DC lo que dice unos de sus principales pensadores comunitarios Emmanuel Mounier a la falta de valores y principios cuando expresa “En la etapa aún primaria de la historia en que estamos, las necesidades, los hábitos, los intereses y las penurias económicas, determinan totalmente los comportamientos y opiniones de los hombres”.

Para terminar de engalanar esta política de ambigüedades y ante esta situación de debacle DC, Mariana Aylwin y un pequeño grupo anunciaron su renuncia al partido, tratando así de desprenderse de su pasado concertacionista y de la nueva mayoría de las cuales profitaron, lo que da un corolario de un desventurado viaje tras los cantos de sirenas mediáticos para hacer de “servicio público” de la derecha.

Sin embargo, inquieto frente a estas señales tan poco gratas de las actuales democracias puramente procedimentales y de la economía de libre mercado, me atrevo aún a plantear a la DC que es la hora de rediseñar su futuro y darle una solución integral y valórica a la problemática socio-económico-ambiental, con un planteamiento inédito y complejo y crear así las condiciones de una nueva sociedad para enfrentar los desafíos de la postmodernidad, o si no se van a quedar involucionados en el tiempo y desaparecer del escenario político mientras los partidos políticos gozosos se disputarán la guinda de la torta del centro político nacional.

A fin de mes hay Junta Nacional de la DC y veremos cuáles son sus respuestas y propuestas y que abandonen el PDC, aquellos que se sientan descontentos con su domicilio político que es la centroizquierda.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista