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jueves 09 de noviembre del 2017, Saludamos a Teodoro
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Crónica 09-11-2017
R E M A T E
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LINARES, KURT MOLLER Nº 432, SEGUNDO PISO, LINARES, SE REMATARÁ EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 HORAS, INMUEBLE UBICADO EN LOTE 125, DEL CONJUNTO HABITACIONAL “DOÑA FLORENCIA”, DE LA COMUNA Y CIUDAD DE LINARES, UBICADO EN CALLE A DOÑA FLORENCIA LADO SUR Nº 1398, TIENE UNA SUPERFICIE DE 150,58 METROS CUADRADOS, INSCRITO A FS. 2073 Nº 3477 REGISTRO DE PROPIEDAD AÑO 2013, CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES. MÍNIMO SUBASTA LA SUMA DE $8.258.942.-, PRECIO PAGADERO CONTADO DENTRO QUINTO DIA HÁBIL SIGUIENTE DE FIRMADA EL ACTA DE REMATE. INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR VALE VISTA A LA ORDEN DEL TRIBUNAL O CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE DEL JUZGADO EQUIVALENTE 10% MÍNIMO. DEMÁS ANTECEDENTES Y BASES DE JUICIO “BANCO DE CHILE CON MUÑOZ”, ROL C-1647-2016. LA SECRETARIA.
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