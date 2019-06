Opinión 16-06-2019

Árabe Sporting Club -Un club de “cabros” entusiastas-

Recordamos otra historia del ayer deportivo de Linares, desde las páginas de la revista OLIMPIA de 1945.Veamos cómo fue el inicio de este grupo deportivo basquetbolístico, uno de los grandes equipos en el concierto deportivo linarense de esos años. Nació en 1939, formado por un grupo de "cabros" entusiastas, que han luchado por ver coronadas sus aspiraciones de hacer del Árabe un club grande. Hasta hace poco el club no era mucho; ahora todos saben lo que representa y vale, lo quieren, y desean ir a su casa abierta para todos.

El 20 de Noviembre de 1939, este grupo de "cabros" lanzó la idea de formar el Deportivo Árabe, hoy realidad, darle estructura y organización para llegar a ser una Institución, ejemplo de esfuerzo y empuje; desde sus objetivos hasta la obtención de logros que se fueron dando en el tiempo.

Después de un año de actuación se consiguió que el "five" de la colonia tuviera representación en la serie de honor de la Asociación local. Con una actuación brillante y meritoria, bajo la mano de Guillermo Zamudio, uno de los mejores players de esa época, quien fue el entrenador y capitán del equipo. Este año 1940, el club se cubrió de gloria primero, al ocupar una de las mejores posiciones en la competencia oficial y, luego, se clasificó vice-campeón en la Olimpiada Árabe que se realizó en Santiago.

El año 1941, Árabe Sporting Club contaba con el conjunto más poderoso de Linares. Roberto Movillo, figura deportiva de gran relieve, entra a reemplazar a Zamudio en la dirección técnica del equipo. Alentados por su dinámico presidente Miguel Scafi, tuvo el basquetbol su corte más importante al conseguir la cancha de la Escuela N° 3, donde Árabe fue muy difícil de vencer.

En 1942, Árabe perdió uno de sus mejores hombres y jugadores del cesto local, Carlos Aburmam, quien como consecuencia de una caída, sufrió la fractura de una pierna, que lo alejó del deporte por más de dos años; también tuvo que lamentar la pérdida de Roberto y Francisco Movillo, que fueron transferidos al Español.

En 1943 y 1944, a pesar del alejamiento de estos players, el club Árabe tuvo dos años de gloria; sus hombres demostraron las verdaderas garras de pelea, capaces de conseguir grandes triunfos. Fueron a la Olimpiada Árabe de 1943, en Santiago y vencieron al conjunto del Sirio, que recién se había clasificado campeón en la competencia oficial de la capital. Vencieron al Palestino y perdieron, en la final, con Rancagua en un partido de triste recordación, donde se le quitó un legítimo triunfo al equipo linarense. En esta Olimpiada formaron el equipo los jugadores: L. Riffo, R. Nome, N. Nome, M. Almuna, H. Medel, E. Dabanch, J. Giadach y M. Giadach.

Así es esta sinopsis de hechos del Árabe Sporting Club, donde se visualiza que nació grande en objetivos y logros. Hoy (1945) bajo la presidencia del entusiasta deportista Carlos Aburman, la institución gira buscando nuevas formas de evolución y bienestar para sus asociados que la mantienen con el esfuerzo del corazón y los músculos. Junto a él, Juan Giadach, Guillermo Martínez, Carlos Gidi, Selim Hirmas, Guillermo Hereme y Miguel Giadach, completan el directorio.

El club Árabe cuenta, para el término de este año, con dos poderosos equipos en primera y segunda serie. Forman la primera: Miguel Giadach (entrenador y capitán), Elias Dabanch, Juan Giadach, David Dabanch, Carlos Aburman, y reservas Francisco Campos, Tomás Follert y José Zapata.

La segunda serie está integrada por A. Giadach, J. Fuentes, O. Valdés, S. Contreras, H. Cameratti, C. Gidi, J. Pastene y S. Espinosa.

El club Árabe ya no es un deportivo que se dedica solamente al basket-ball, sus actividades se están extendiendo a los demás deportes; constituyéndose en un verdadero club con sus directores deportivos, como son en tenis de mesa, Guillermo Martínez F.; en natación, Clemente Hassi; en box, René Encina; en tenis, Abraham Gidi y en foot-ball, Galvarino Cornejo.

La generosa donación de Gonzalo Flores Domarchi, permite traer al presente estas notas -en este caso deportivas- de historias persónales y/o colectivas, registradas en las páginas de la emblemática revista OLIMPIA. (Bibliografía: Revista OLIMPIA, 1945. Imágenes: Equipo del Árabe Sporting Club (1939), integrado por L. Heressi, C. Aburman, G. Zamudio, A. Gidi, M Giadach y V. Heressi. El presidente de la institución y director de la revista OLIMPIA, Carlos Aburman y el director del club y administrador de la revista, Guillermo Martínez)





Manuel Quevedo Méndez