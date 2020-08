Social 15-08-2020

Radio Ancoa cumple 43 años en el dial linarense

Nace un 15 de agosto de 1977 en la amplitud modulada. Desde ahí sigue evolucionando en forma permanente. Hoy está en 95.7 de la FM, online www.radioancoa.cl en el canal 5.3 de la televisión digital gratuita y activamente en redes sociales.

La directora, Cecilia Rojas, dice que “para mantener el liderazgo hay que evolucionar en forma permanente. En estos 43 años, hemos incorporado nuevas tecnologías para acercarnos a la comunidad provincial y trabajar con fuerza y motivación”.

Acerca de cómo han enfrentado esta pandemia, señala que ”en marzo había que tomar decisiones, ¿qué hacer? ponerse en cuarentena voluntaria hasta que se clarifique el tema sanitario o seguir con más fuerza. La decisión fue implementar las medidas necesarias, pero seguir junto a nuestra audiencia con locución en vivo en forma permanente, entrevistas, interacción con nuestra gente. Acompañar a la comunidad que necesita diariamente información actualizada. Estamos en vivo ya sea presencial o en teletrabajo para acompañar a la audiencia de Radio Ancoa. Inicia la programación Julio Aguayo, le siguen Raúl Espinoza, Manuel Villagra, Ángel Moreno. Ha sido también difícil emocional y económicamente, ya que debido a la pandemia no hemos podido contar Carmen Yáñez, Rodolfo Cabello y otros profesionales”.

En tanto, el periodista Raúl Espinoza, manifestó: si elegí voluntariamente estudiar periodismo y comunicación, no podía abandonar el puesto de trabajo en el momento que más se necesita la información, por el contrario, es el momento de dedicar los mayores esfuerzos. La comunidad tiene derecho a la información y nosotros los periodistas tenemos la obligación de satisfacer esa necesidad. Por eso en estos más de cinco meses de pandemia, no he faltado ni un día a mi compromiso de trabajo”

Desde Diario El Heraldo un saludo a Radio Ancoa en este nuevo aniversario en que celebran 43 años de existencia.