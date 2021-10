Social 09-10-2021

Radio Lautaro Talca celebra sus 85 años de vida en el dial 970 am y también por sus Redes Sociales

La parrilla programática de Radio Lautaro tiene presencia en las 30 comunas por su señal am y ahora por sus Redes Sociales llega a diferentes públicos. Cubriendo la contingencia política, social, deportiva, económica, policial y cultura, se han posicionado como un referente histórico maulino



La histórica radio Lautaro Talca nació un 12 de octubre de 1936 y hoy cumple 85 años de vida. Es sin duda una de las más antiguas de Talca y la región, llegando a las 30 comunas por su señal 970 am, en donde el dial se detuvo y por generaciones, miles de familias han seguido a esta radio talquina. Hoy en sus nuevas instalaciones, ubicada en la 5 Oriente con 5 Sur de la capital regional, ha sumado diversos profesionales del área de las comunicaciones y nutrido su parrilla programática.

Para la gerente comercial, Pilar González, la apuesta de mantener Radio Lautaro no es menor, sobre todo cuando los medios locales han sufrido por temas económicos. “Creo firmemente que nuestra comunidad quiere que Radio Lautaro este siempre presente, ya son 85 años de vida y estoy haciendo todo para estar mejor que nunca, sumando periodistas, por ejemplo, ya que la audiencia necesita informarse como corresponde, con análisis, y que les expliquen lo que pudo ser una noticia”.

Agregó que, “detrás de Radio Lautaro hoy tenemos a mucha gente que día a día se esfuerzan por tener la señal al aire y por las redes sociales, están los controles, locutores, producción, periodistas, audiovisual etc, cada uno de ellos hacen posible que sigamos al aire y con un mejor producto”.

Una apuesta maulina con tradición

Para el director de prensa de Radio Lautaro, el periodista Felipe Rocha, la apuesta e inversión que está realizando la gerencia de la radioemisora es potente. “Radio Lautaro cuenta con 4 periodistas en diversos programas, la idea es profesionalizar la radio para entregar cada día un mejor producto, para nosotros es importante tener periodistas, ya que sabemos que no todas las radios de la región cuentan con este tipo profesionales formados. Desde nuestra sala de prensa y con la periodista Margarita Mazo en terreno, solo queremos contribuir a la región y ser un verdadero aporte, ya que tenemos una trayectoria que mantener, porque son 85 años de vida”.

Asimismo, el periodista afirmó que “lo espectacular de nuestra radio es que por la señal 970 am llegamos a las 30 comunas en diversas localidades rurales, son varias generaciones que nos escuchan, y no todas las radios hoy cubren el Maule, entonces nuestro potencial es más amplio, ya que también transmitimos por redes sociales, Facebook e Instagram nuestros programas, aumentando de esta forma nuestros auditores y el contacto con las autoridades locales y nacionales”.