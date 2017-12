Crónica 24-12-2017

Radio Universidad de Talca inició sus transmisiones en Curicó en el 96.1 FM

El medio de comunicación llega a la Provincia con una propuesta programática que apunta a democratizar temáticas culturales y educativas, incluyendo en su programación música selecta y jazz.



Un regalo previo a la Navidad recibieron los amantes de la música selecta en Curicó, y es que este viernes 22 de diciembre inició sus transmisiones en dicha Provincia, la Radio Universidad de Talca, que se ubica en el 96.1 del dial de frecuencia modulada.



Este nuevo hito se suma a la historia de la Radioemisora Universitaria, que hasta ahora llegaba con su música y cultura a las ciudades de Talca y Parral. Complementando los aportes culturales que hasta ahora efectuaba la UTALCA en la zona, a través de un amplio Campus especializado en ingeniería, ubicado al suroriente de la comuna, y el Centro de Extensión Cultural y Artístico que se emplaza en pleno centro de la ciudad.



“Queremos trabajar con la comunidad, con los colegas de otras emisoras, sumarnos a las campañas que se puedan desarrollar en Curicó en pro de algún gran objetivo y poder aportar desde el rol de Universidad Pública, de esta manera no sólo contribuimos en la educación de pre y postgrado, sino que también llegamos con un mensaje de calidad a través de los medios a los hogares curicanos”, afirmó el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.



La histórica radio maulina, que este año celebró su 42° aniversario, abre un nuevo espacio único en la Provincia de Curicó, para los amantes de la música clásica y el jazz, así como para quienes quieren informarse con noticias nacionales e internacionales y otros programas culturales que forman parte de su propuesta programática.



La autoridad universitaria agregó que “nuestro compromiso no es solo con el quehacer académico, a través de nuestro campus universitario, sino con el arte por medio del Centro de Extensión y, con este nuevo hito, reafirmamos nuestro interés en aportar significativamente a la cultura regional con una radio de excelencia que incluye en su parrilla a los más grandes autores de la música clásica interpretada por orquestas muy destacadas en el ámbito internacional”.



Con la señal, la Universidad de Talca aumenta su cobertura mediática en la Región del Maule llegando hasta sectores como Itahue, Huerta de Mataquito y el sector del Radal Siete Tazas, entre otros.



“Nuestra propuesta es un complemento para los medios radiales que existen en Curicó, nuestra radio no viene a competir con ninguna de las emisoras existentes, estamos muy contentos, ya que esperamos sea un gran aporte para la Provincia de Curicó”, sostuvo Liliana Guzmán Directora de Comunicaciones de la UTALCA.



La emisora de alta fidelidad tiene en Curicó mil watts de potencia y utiliza para su transmisión equipos de última generación. Además cuenta con un sistema denominado RDS, acrónimo en inglés de Radio Data System, que añade a la información audible la posibilidad de incorporar en pantallas datos adicionales, visualizando por ejemplo, el nombre de la emisora, el de programas específicos, títulos de obras u otras informaciones que se deseen compartir desde el estudio de transmisión.