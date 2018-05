Nacional 06-05-2018

Radiografía al nuevo hogar chileno tras los datos del Censo: Menos hijos y más personas viviendo solas

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, entregó este viernes resultados definitivos del Censo 2017 con cifras relacionadas a educación, inmigración, vivienda y pueblos originarios tanto a nivel nacional como regional. De esta manera, se puede caracterizar cómo son los nuevos hogares que compone la sociedad chilena. Según la medición, mayoritariamente reside en casa, aunque su porcentaje disminuyó levemente respecto a la medición de 2002, de 82,1% a 79,9%. Lo anterior contrasta con la cantidad de hogares en departamentos, que que subió del 12,6% al 17,5% en el mismo período. De acuerdo al catastro realizado el 19 de abril del año pasado, la cantidad de hogares aumentó a 5.651.637, mientras que el número de miembros de los hogares disminuyó, pasando de 4,4 personas, en 1982, a 3,1 en 2017. Respecto al tipo de hogar, el Censo arrojó que entre 2002 y 2017 aumentó la cantidad de unipersonales, pasando de 11,6% hace 15 años a 17,8% actualmente. De ese porcentaje, el 53,7% son hombres y el 46,3% mujeres. En cuanto jefes de hogar, el 58,4% del total es hombre y el 41,6% mujer. Otro dato que destaca el INE es que en los hogares nucleares monoparentales, el 84,9% de las jefaturas son mujeres. Asimismo, el promedio de hijos que las mujeres han tenido a lo largo de su vida fértil (15 a 49 años) se ha reducido en el tiempo. En el Censo 2017 la paridez media fue 1,3, mientras que en el Censo 2002 se situó en 1,6 hijos por mujer. 1,3 es el promedio de hijos por mujer Sobre este punto, el representante del organismo señaló que «esas son tendencias cuando los ingresos per cápita de las mujeres crecen. No hay ni una sola duda que es el resultado natural de que el tiempo (de las mujeres) se hizo más caro. Por lo tanto, una decisión que la gente toma en la sociedad chilena hoy día es que se casan más tarde, o no se casan, y tiene hijo mucho más tarde». «Eso no es cambio de ‘gustos’, es cambio de sentidos economómicos. Entonces, si se pone esta misma situación en el mundo desarrollado, se ve que es aún más fuerte que acá y va a continuar», aseguró, añadiendo que «sin duda» la alta inmigración en el país ayudaría a revertir las bajas tasas de fecundidad.